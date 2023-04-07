VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Her gün 22 bin çocuk yoksulluktan ölüyor! 100 milyondan fazla çocuk sokakta yaşıyor
"DSP de Cumhur İttifakı'na dahil oldu, çok kıymetli"
CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi yakalandı
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı
Rusya'dan Filistin-İsrail sorunu için tam kapsamlı müzakere süreci önerisi
07 Nisan 2023 Cuma 16:25:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 16:25:00

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin 3'üncü toplantısı İstanbul'da başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de şehirlerin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin 3'üncü toplantısı İstanbul'da başladı.

İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık ediyor.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında uzmanlar, bilim insanlarının ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan kurul, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ortaya çıkan durumun yönetimi, yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalar ile dirençli şehirlerin oluşturulması, Türkiye'de afet risk yönetimine ilişkin çalışmaları yürütecek.

Deprem dışında yangın, sel, heyelan, iklim kriziyle mücadele politikalarının belirlenmesinde de aktif rol oynayacak kurulda, inşaat mühendisi, jeolog, şehir planlamacısı, sosyolog, mimar, kentsel dönüşüm, atık yönetimi, iklim bilim ve iletişim uzmanlarından oluşan akademisyenler yer alıyor.

Kurulun üçüncü toplantısında şehirlerin ihya ve inşası, mekansal planlama, hasar tespit, tarihi ve kültürel mirasın korunması, akıllı şehirler, atık yönetimi, iklim dostu şehirler, kriz iletişimi gibi farklı alanlarda uzmanlar ve bürokratların yer alacağı çalışma gruplarının oluşturulması bekleniyor.

Türkiye'nin direncini afetlere karşı artırma hedefiyle 360 derecelik bütüncül bir yöntemle kurgulanan modelle ilgili uygulamaya konulacak kararlar, toplantının sonunda Bakan Kurum tarafından açıklanacak.

Toplantının ilki İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi Gaziantep'te Bakan Kurum'un başkanlığında düzenlenmişti.

Etiketler : türkiye ulusal risk kalkanı modeli murat kurum istanbul toplantı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX