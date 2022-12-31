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31 Aralık 2022 Cumartesi 15:05:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 15:05:00

Türkiye Ulusal Enerji Planı yayımlandı

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020-2035 dönemini kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tarafından yayımlanan plandaki senaryoya göre, bu dönemde birincil enerji tüketimi 205,3 milyon ton eşdeğer petrole, elektrik tüketimi 510,4 teravatsaate ulaşacak.

Ulusal Enerji Planı senaryosuna göre, elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimi içindeki payı yüzde 24,9'a yükselirken, enerji yoğunluğu yüzde 35,3 azalacak. Elektrik kurulu gücü toplamda 189,7 gigavata, güneş enerjisi 52,9 gigavata, rüzgar enerjisi 29,6 gigavata ve nükleer enerjisi 7,2 gigavata çıkacak.

Devreye alınması öngörülen kapasite ise 96,9 gigavat olarak hesaplanıyor. Elektrik üretiminde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 34,2'ye, yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 54,7'ye, elektrik kurulu gücünde kesintili kaynaklarının payı yüzde 43,5'e, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 64,7'ye yükselecek.

Esneklik gereksiniminin karşılanabilmesi için batarya kapasitesi yüzde 7,5 gigavata, elektrolizör kapasitesi 5 gigavata ve talep tarafı katılımı 1,7 gigavata ulaşacak.

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı türkiye ulusal enerji planı petrol elektrik
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