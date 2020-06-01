Zynga, Türkiye'nin önemli oyun şirketlerinden Peak'i 1,8 milyar dolara satın aldı.

Peak ile Zynga arasındaki 1,8 milyar dolarlık (yaklaşık 12,5 milyar TL) anlaşma imzalandı ve bugüne kadar Türkiye'de internet alanında gerçekleşen en büyük satın alma tamamlandı.

Söz konusu satın almayla birlikte Peak ilk Türk unicorn(1 milyar dolar değeri aşan girişimlere verilen isim) şirket oldu.

PEAK, OYUN GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEK

Elinde Toon Blast ve Toy Blast adında uygulama marketlerinin tepesinde yer alan popüler 2 oyunu olan Peak'in Zynga tarafından satın alındıktan sonra sahip olduğu ekiple Peak şirketi altında oyun geliştirmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre Zynga ödemeyi 900 milyon dolar nakit + 900 milyon dolarlık şirket hissesi şeklinde yapacak. Söz konusu anlaşmanın ve ödemelerinin 3. çeyrekte tamamlanacağı belirtildi.

Gibeu, söz konusu satın almanın Zynga kullanıcısını yüzde 60 oranında artıracağını ifade etti..

''MUTLUYUZ, GURURLUYUZ''

Peak ve Zynga anlaşmasını değerlendiren Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, “10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.

Ömer İnönü ayrıca, “Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu imza, Peak’i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştiriyor. Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor.” dedi.

BİRLİKTE DAHA DA HIZLI BÜYÜYECEKLER

Zynga CEO’su Frank Gibeau ise, “Peak’e ‘aramıza hoş geldin’ demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek” dedi.

Peak Kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin anlaşmayla ilgili duygu ve düşüncelerini, “Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye’den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz” sözleriyle ifade etti.

Sidar Şahin sözlerini, “Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar.” diyerek noktaladı.

GRAM GAMES'İ DE SATIN ALMIŞTI

2017 yılında Peak'in sahip olduğu bazı oyunları 100 milyon dolara satın alan Zynga, 2018 yılında da Türk oyun şirketi Gram Games'i 250 milyon dolara satın almıştı.