Türkiye Sigorta Birliği (TSB), birkaç gündür bazı mecralarda yer alan ve gerçeği yansıtmayan iddiaların aksine Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) pozitif büyümesinin sürdüğünü ve BES fonlarının uzun vadede enflasyonun üzerinde kazandırdığını bildirdi.

Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamada, birkaç gündür bazı basın-yayın organlarında BES ile ilişkin gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı belirtildi.

BES'in pozitif büyümesinin sürdüğü ve BES fonlarının uzun vadede enflasyonun üzerinde kazandırdığı vurgulanan açıklamada, söz konusu haberlerde yayınlanan istatistiklerin, resmi veriler ile uyuşmadığı ve sistem hakkında yanıltıcı olduğunu belirtildi.

Açıklamada, "İddia edildiğinin aksine; BES'e girişler önceki yıllara göre artarken çıkışlar azaldı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre; 2023 yılının ilk çeyreğinde BES'e giriş yapan yeni katılımcı sayısı 460 bin 44'e ulaşırken; vefat, maluliyet ve emeklilik gibi zorunlu nedenler de dahil olmak üzere BES'ten çıkış yapanların sayısı 264 bin 793 ile sınırlı kaldı. BES'teki son 5 yıllık değişim incelendiğinde ise özellikle Haziran 2021'de başlayan 18 yaş altı katılımcıların sisteme girişiyle, BES istikrarlı büyümesine devam etti." ifadeleri kullanıldı.

BES fonlarının ortalama getirilerinin son dönemde birçok alternatif yatırım aracını geride bıraktığı kaydedilen açıklamada, özellikle devlet katkısının yüzde 30'a yükseltilmesinin sisteme olan güveni daha da artırdığı vurgulandı. Tüm bu nedenlere bağlı olarak sistemin ilk yıllarında yaşanan çıkış oranlarının hızla düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kurulduğu 2003'ten itibaren düzenli olarak genişleyen BES'in katılımcı sayısının Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) çalışanlarla birlikte 15 milyona yaklaştığı, BES ve OKS'de 2013-2022 yıllarındaki bileşik yıllık büyüme oranının 37 olarak gerçekleştiği anlatıldı.

"KATILIMCILAR HESAPLARINDAKİ BİRİKİMLERİNİ DİLEDİKLERİ ZAMAN SİSTEMDEN ALABİLİR"



Açıklamada, bahsi geçen yanıltıcı haberlerde, "Emeklilik halinde katkının yüzde 100'ü alınabilir" ifadesinin yer aldığı, "katkı" sözcüğünün katılımcının ödediği katkı paylarını ifade ettiği ve mevcut sistemde BES katılımcılarının zaten hesaplarındaki birikimlerini diledikleri zaman sistemden tamamını alarak sözleşmelerini sonlandırabildiği belirtildi.

Yüzde 30'luk devlet katkısının tamamının emeklilikte ya da vefat ve maluliyet durumlarında alınabildiği kaydedilirken, şu bilgiler yer aldı:

"Ayrıca 2022 sonunda yapılan değişiklikle, yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda 'devlet katkısı' alabilme imkanı getirildi. Böylelikle bir katılımcı, yatırmak istediği katkı payını yıllara bölüp erteleyerek yatırmak yerine, toplu yatırdığı tutar için ilgili yıla ait denk gelen devlet katkısını aldıktan sonra kalan katkı payını, bir sonraki takvim yılının ilk günü yatırmış gibi müteakip takvim yılının limiti dâhilinde faydalanabilecek ve varsa hala limitini aşan katkı payını gelecek yıllara devredebilecektir. Bu sayede katılımcılar, katkı payının bir kısmını gelecek yıllarda yatırmak üzere bekletmek yerine, tamamını ilk andan itibaren fonlarda yatırıma yönlendirebilme imkânına kavuşmuşlardır."

"SİSTEMİN UZUN VADELİ YAPISINA UYGUN TERCİHLER KATILIMCILARI KORUYOR"



Açıklamada, BES'te her türlü risk profiline uygun fonun bulunduğu, kısa vadeli yatırım tercihlerinin ekonomik dalgalanmalardan etkilenebildiği ancak uzun vadeli fonlar sayesinde ciddi kazanımlar elde edilebildiği, sistemin uzun vadeli yapısına uygun tercihlerin katılımcıları koruduğu ve birikimleri ciddi anlamda büyüttüğü vurgulandı.

BES'in yatırımcılara katkısına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"BES, bireylere uzun vadeli tasarruf alışkanlığı kazandırma ve ülke tasarruflarını artırma rolüyle katılımcılarımızın menfaatlerinin en iyi şekilde korunması, getirilerinin maksimize edilmesine yönelik tüm paydaşların desteğiyle önemli bir görevi yerine getirmektedir. Geçmişe dönük uzun vadeli getirilere baktığımızda 5 yıllık dönemde BES ve OKS fonlarının ortalama getirisinin (yüzde 252) TÜFE'nin (yüzde 208) üzerinde getiri sağladığı görülmektedir. Geçen yıl sistemin tabana yayılmasını teminen özellikle devlet katkısının yüzde 30'a yükseltilmesi ve toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sari verilmesi BES'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak."