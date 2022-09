Türkiye otomobil pazarında ezber bozuldu

Düne kadar ağırlıklı olarak sedan ile dizel otomobillerin satıldığı pazarda, artık SUV ve benzinli otomobiller tercih ediliyor. Ayrıca C segment otomobillerin yerini de B segmenti yani küçük otomobiller almaya başladı.

Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 Ocak- Ağustos aylarında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40.2 pay ile SUV'lar oldu.

SUV otomobilleri yüzde 36.9 ile sedan modeller izledi. 2020'de SUV'ların payı 29.8, sedan modellerin payı yüzde 44 seviyesindeydi. 2021'de ise SUV'ların payı yüzde 34.6'ya yükselirken, sedan modellerin payı yüzde 39.6'ya geriledi.

DİZELİN PAYI % 17

Yılın ilk sekiz ayında dizel otomobillerin payı yüzde 17'e gerilerken, benzinli otomobillerin satışları yüzde 70.6 gibi rekor seviyeye çıktı. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 9.7'e yükseldi. Benzinli otomobillerin payı 2020'de yüzde 52.4 seviyesindeydi. Dizellerin payı yüzde 39.5, hibritlerin payı ise yüzde 3.5 seviyesindeydi 2021'de benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 66.5'e çıkarken, dizellerin payı yüzde 19.7'e geriledi. Hibritlerin payı yüzde 8.8 oldu.

Peki otoda ezberler neden bozuldu. Kurdaki artışlar ve ÖTV matrahı nedeniyle otomobil fiyatları yükseldi. Tüketiciler artan fiyatlar karşısında daha uygun model arayışına yöneldi. Bu yüzden düne kadar çok fazla talep edilmeyen küçük otomobillere yani B segmentine yönelmeye başladı.

KÜÇÜK OTONUN YILDIZI YÜKSELDİ

2022 Ocak-Ağustos aylarında C segmenti otomobillerin payı yüzde 49.7'e geriledi. B segmenti otomobillerin payı ise yüzde 38'e yükseldi. C segmentinin payı 2020'de yüzde 63, B segmentinin payı 24.1 seviyesindeydi.

2021'de ise C segmenti yüzde 54, B segmenti de yüzde 32 olarak gerçekleşti. 2019'da C segmentinin payı yüzde 61.8, C segmentinin ise yüzde 23.9 civarındaydı.

2023'DE REKOR SATIŞ HEDEFLİYOR

Türkiye, Alman otomotiv devi Opel'in satışlarını en çok artırdığı 14 pazar arasında yer aldı. 2022'nin ilk altı ayındaki sonuçlara göre satışlarını artıran pazarlar arasında İngiltere, Fransa, Hollanda, Macaristan, Slovenya gibi ülkeler bulunuyor. Türkiye'de Ocak-Haziran aylarında 19 bin adet Opel satışı gerçekleşti.

Markanın ilk sekiz aylık satışları ise 21 bin adete ulaştı. Satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı. Markanın pazar payı yüzde 4 oldu. Bu sonuçlara göre Türkiye, adette Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya'nın ardından altıncı sırada yer aldı. Yüzde 4.6'lık pazar payıyla dördüncü oldu.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, yeni Astra'nın tanıtım toplantısında gelecek yılki hedeflerini açıkladı. 2023'de yüzde 7'lik artışla 63 bin adetlik satış hedeflediklerini anlatan Girgin, "Donanım ve motor seçenekleriyle yeni Astra'nın, Türkiye'de sınıfının en çok tercih edilen modellerinin başında geleceğine eminim. Yeni nesil Astra'nın Opel Türkiye'nin yükselen satış grafiğine ciddi bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Türkiye olarak Opel'in Avrupa'da üçüncü büyük pazarıyız ve altıncı nesil Astra ile bu unvanımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ALTINCI NESİL YOLLARA ÇIKTI

OPEL Astra, altıncı nesliyle Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni nesil Astra'da Editon, Elegance, GS Line ve GS isimli dört farklı donanım seçeneği bulunuyor. 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleriyle yollara çıkan model, her iki motor seçeneğinde de 8 ileri otomatik şanzımana sahip. Markanın ilk kez gerçek anlamda Mokka'da kullandığı yeni tasarım yüzü, bu kez Astra yorumuyla karşımıza çıktı. Astra'nın yüzde 100 elektrikli modeli ise 2023'ün ilk yarısında satışa sunulacak.