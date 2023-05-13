VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Kaset siyaseti yürütüyorlar
Twitter'dan Türkiye kararı! Bazı içerikleri engelledi
14 Mayıs seçim günü hava nasıl olacak?
ASELSAN, çıtayı "GÖKDENİZ" ile yükseltiyor
SİHA destekli istihbarat operasyonları terör örgütlerine darbe vurdu
YSK üyeleri seçimi "Kokpit" ekranından takip edecek
13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30:00

Türkiye nisanda 235,7 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin nisan ayında 235,7 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi.

Gürüz, yazılı açıklamasında, sektörlerinin nisanda 326 bin 20 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini belirtti.

Birlik olarak nisanda ülke dış satımına katkı sunduklarını aktaran Gürüz, "Türkiye'nin nisan ayı yaş meyve sebze ihracatı 235,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğimiz, ülke ihracatına 99 milyon dolarlık destek verdi." ifadesini kullandı.

Gürüz, söz konusu dönemde en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Nisan ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde yüzde 16 artış ve 69,3 milyon dolarla domates birinci, yüzde 16 artış ve 28,8 milyon dolarla biber ikinci, yüzde 12 artış ve 28,5 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Bu döneme ilişkin ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde ilk üç sırayı Rusya, Romanya ve Ukrayna oluşturdu. Rusya'ya yüzde 25 artışla 58,1 milyon dolarlık, Romanya'ya yüzde 30 artışla 35,1 milyon dolarlık, Ukrayna'ya yüzde 40 artışla 19,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

Gürüz, sektörde pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çok yönlü çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Etiketler : türkiye yaş meyve sebze iharacat
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Dijitalin starı

Dijitalin starı
Açılış buluşması

Açılış buluşması
Seninle her şeye varım

Seninle her şeye varım
3 yaşındaki Elif'le klip

3 yaşındaki Elif'le klip
Oyunculuktan şarkıcılığa

Oyunculuktan şarkıcılığa
Ellerimde çiçekler

Ellerimde çiçekler
‘Üvey Anne' oldu

‘Üvey Anne' oldu
En QualIty'ler ödüllendi

En QualIty'ler ödüllendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX