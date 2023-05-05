Türkiye millet bahçeleriyle nefes alıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "81 ilde 81 milyon metrekare" millet bahçesi" hedefiyle yürütülen projeyle, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin şu anda 314'ünde çalışmalar devam ederken toplamda 484 millet bahçesi vatandaşların hizmetine sunuluyor. 2018'den bu yana ise Türkiye'de 170 millet bahçesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Millet bahçelerinde hedef; 2028 yılına kadar 200 milyon metrekare yeşil alana ulaşmak"

Hedef 2023 yılında toplam yeşil alan miktarını 500 millet bahçesiyle 81 milyon metrekareye çıkarmak. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden 484 millet bahçesi ile şuan itibariyle 73 milyon 304 bin 878 metrekare alana, yani hedefin yüzde 91'ine ulaşıldı. 2028 yılına kadar oluşturulacak 500 millet bahçesi ile de toplam yeşil alan miktarını 200 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırmak hedeflenirken, ülkemize toplamda 10 yılda 1.000 millet bahçesi kazandırarak kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye kadar yükseltilmesi amaçlanıyor.

"İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI MİLLET BAHÇELERİYLE ARTIYOR: 33 MİLLET BAHÇESİ YAPIM AŞAMASINDA, 15 MİLLET BAHÇESİ İSE TAMAMLANDI"

"İstanbul'a nefes aldıracak 33 millet bahçesi yapım aşamasında"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da yeşil alan miktarını arttırmak için tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. İstanbul'da 34.643 metrekarelik Güngören Millet Bahçesi, 290.616 metrekarelik Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, 158.839 metrekarelik Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, 67.100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi, 243 bin İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 11.900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi'nin yapım aşaması devam ediyor.

Bunlarla beraber 39.870 metrekarelik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215.178 metrekarelik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20 bin metrekarelik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173.252 metrekarelik İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi, 275 bin metrekarelik Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, 37.381 Silivri Millet Bahçesi, 75.660 metrekarelik Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi'nin de yapımı tamamlanınca vatandaşa nefes aldıracak.

644.888 metrekarelik Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi, 299.333 metrekarelik İstanbul Beykoz Millet Bahçesi, 28.200 metrekarelik Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, 60.522 metrekarelik Kâğıthane Millet Bahçesi B tipi Mesire, 62.230 metrekarelik Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, 162.043 metrekarelik Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, 154.563 metrekarelik Alibeyköy Millet Bahçesi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesiyle birlikte 21 millet bahçesi yapım aşamasındadır. Bakan Kurum, Çekmeköy'de yaptığı ziyaretlerde Çekmeköy'e 3 millet bahçesi kazandırılacağını açıkladı. 9 millet bahçesi ise projelendirme aşamasındadır.

"İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı artıyor: 15 Millet Bahçesi tamamlandı"

İstanbul'da 59.719 metrekare alana sahip İstanbul Bakırköy Baruthane Millet Bahçesi, 182.556 metrekarelik Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, 142 bin metrekare alana sahip Hoşdere Millet Bahçesi, 223.600 metrekarelik Çırpıcı Millet Bahçesi, 280 bin metrekare alana sahip Başakşehir Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca, 40.910 metrekare alana sahip Ayazma Millet Bahçesi, 98.467 metrekare alana sahip Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, 16 bin 28 metrekarelik Çatalca Millet Bahçesi, 48.676 metrekarelik Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, 240.310 metrekare alana sahip Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, 339 bin metrekarelik Kayaşehir 1.Etap Millet Bahçesi'nde de vatandaşlar dinlenme imkânı buluyor.

285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesi, 330 bin metrekarelik Ümraniye Hekimbaşı Millet Bahçesi, 55.176 metrekare alana sahip Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi'nin yapımı da tamamlandı. Kağıthane Millet Bahçesi de açılışa hazır hale getiriliyor.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI: ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NİN İLK ETAP AÇILIŞI İÇİN GÜN SAYILIYOR"

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Güney-Kuzey istikametinde 2,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak.

Ayrıca millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.

2022 Mayıs ayında çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95'ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90'a yakını tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yakın bir tarihte açılması planlanıyor.

"TÜRKİYE GENELİNDE; 484 MİLLET BAHÇESİ, 73 MİLYON 304 BİN 878 METREKARE YEŞİL ALAN"

· 484 millet bahçesinden yapım, ihale, projelendirme ve yer seçimi yapılan millet bahçelerinin metrekare olarak dağılımı şu şekilde:

121 millet bahçesinin açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 49 tane millet bahçesi ise açılışa hazır hale geldi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 20 milyon 484 bin 882 metrekarelik alanda yer alıyor.

Yapım aşamasındaki 155 millet bahçesi, 28 milyon 584 bin 536 metrekare yeşil alan

İhale aşamasındaki 8 millet bahçesi 3 milyon 397 bin 890 metrekarelik yeşil alan

Projelendirme aşamasındaki 75 millet bahçesi 14 milyon 853 bin 838 metrekarelik yeşil alan

Yer seçimi yapılan 76 millet bahçesi 5 milyon 983 bin 730 metrekarelik yeşil alanda olmak üzere;

Toplamda 484 millet bahçesi 73 milyon 304 bin 878 metrekare alanı kapsamaktadır.

YAYIN YAPILABİLİR MİLLET BAHÇELERİ:

· İstanbul Bakırköy Baruthane Millet Bahçesi: Açılışı 17 Kasım 2018'de yapıldı. 59.719 metrekare alana sahiptir. 1.100 metre bisiklet yolu, 2.100 metre yürüyüş yolu, 10 bini aşkın çalı ve 500'ü aşkın ağaç bulunmaktadır. İçerisinde spor alanları, çocuk parkı, basket sahası dinlenme alanları bulunmaktadır.

· Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi: Açılışı 8 Aralık 2018' de yapıldı. 48.676 metrekare alana sahiptir. 3.200 metre yürüyüş yolu bulunmaktadır. 52 bini çalı sayısı, 125 metrekarelik mescit alanı, 400 metrekare alana sahip kıraathane bulunmaktadır. Ayrıca dinleme alanları, seyir terası ve çeşitli spor aktivitelerinin yapılabileceği alanlar bulunuyor.

· Pendik Millet Bahçesi: Açılışı 5 Haziran 2020'de yapıldı. 285 bin metrekare alana sahiptir. 11.245 metrelik bisiklet yolu, 5.410 metrekarelik yürüyüş yolu, 30 bini aşkın çalı ve 4.784 ağaç, 1.000 metrekarelik kıraathane ve dinlenme alanları bulunmaktadır.

· Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi: Açılışı 5 Haziran 2020'de yapıldı. 98.467 metrekare alana sahiptir. 1.600 metrelik bisiklet yolu, 4.500 metre yürüyüş yolu, 103.506 çalı ve 4.210 ağaç bulunmaktadır. Ayrıca dinlenme alanları, piknik alanları, spor alanları, çocuklar için parklar bulunmaktadır.

· Başakşehir 1. Etap Millet Bahçesi: Açılışı 17 Kasım 2018'de yapıldı. 339 bin metrekare alana sahiptir. 2.750 metre bisiklet yolu, 10 bin metre yürüyüş yolu, 7.100 ağaç ve 590 metrekarelik millet kıraathanesi bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde dinlenme alanları, piknik alanları, basket sahaları bulunmaktadır.

· Ümraniye Hekimbaşı Millet Bahçesi: Açılışı 5 Kasım 2021'de yapıldı. 330 bin metrekare alana sahiptir. 2.300 metre bisiklet yolu, 2.700 metre yürüyüş yolu, 10.590 ağaç ve dinlenme alanları bulunuyor.

· Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi: Açılışı 17 Aralık 2018'de yapıldı. 182.556 metrekare alana sahiptir. 2 bin metre bisiklet yolu, 3 bin metre yürüyüş yolu, 32 bin çalı, 500'ü aşkın ağaç, 300 metrekarelik kıraathane bulunmaktadır.