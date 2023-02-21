Türkiye LPG Derneği'nin desteğiyle deprem bölgesine iki haftada yüzbinlerce tüp ulaştırıldı

Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sektördeki markalar, bölgedeki bayiler ve bağımsız kuruluşların desteğiyle yüzbinlerce tüpü bölgeye ulaştırdıklarını belirterek, "LPG ile çalışan binlerce ısıtıcı ve ocağın da deprem bölgesine ulaşmasını sağladık." dedi.

Aratay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede enerji ihtiyacının karşılanmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Bölgedeki enerji ihtiyacını LPG ile karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Aratay, dağıtım şirketlerinin LPG'nin vatandaşlara ulaştırılması için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Eyüp Aratay, LPG'nin temiz enerji kaynakları arasında kabul edildiğini ve muadillerine oranla düşük ekolojik etkisi, kolay erişilebilir olması, verimliliği ve pratik kullanımıyla öne çıktığını ifade etti.

LPG sektörü olarak acil enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla tüpgazla çalışan cihazları bölgeye sevk ederek, depremzedelerin ısınma, pişirme, aydınlatma gibi temel gereksinimlerinin karşılanması için harekete geçtiklerini aktaran Aratay, ilk andan itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilikler ve AFAD il müdürlüklerinin koordinasyonunda bölgedeki ihtiyaçları belirlediklerini aktardı.

Aratay, "Özellikle ilk etapta elimizdeki tüm stoklarımızı kullanarak yüzbinlerce piknik tüpü, 12 ve 45 kilogramlık tüpleri bölgeye ulaştırdık. Bu sevkiyatlar, sektördeki markalarımızın, bölgedeki bayilerimizin ve bağımsız kuruluşların da desteğiyle bugüne kadar artarak devam etti. Halihazırda bölgedeki depremzedelerin ısınma ve pişirme ihtiyaçları başta olmak üzere yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için sektör olarak çalışmaktayız. Bunun yanında stoklarımızda bulunan ve yeni tedariklerle desteklemeye çalıştığımız LPG ile çalışan binlerce ısıtıcı ve ocağın da deprem bölgesine ulaşmasını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Dernek olarak Dünya LPG Birliği (WLPGA) aracılığı ile küresel sektör paydaşlarına yardım ve destek çağrısı yayımladıklarını vurgulayan Aratay, "LPG'li ısıtıcıların tedarikinde uluslararası bir temin süreci de başlatmış bulunuyoruz. Bu hafta itibarıyla devletimizin ilgili kurumlarının desteğini de alarak, yurt dışından temin ettiğimiz ilk parti tüp gazla çalışan ısıtıcı ve sobaları afet bölgesine ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

"Boş tüpleri dağıtım şirketlerine teslim ederek bize destek verebilirsiniz"

Konteyner, battaniye, çocuk bezi, gıda, hijyen malzemeleri gibi ayni yardımları da bölgeye ulaştırdıklarını belirten Aratay, sözlerini şöyle tamamladı:

"AFAD başta olmak üzere ilgili kuruluşların koordinasyonunda yürüttüğümüz bu iş birliğine önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edeceğiz. Üyelerimiz, kurtarma teçhizatı, sağlık malzemeleri, iş makineleri gibi bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda da katkıda bulunuyor. Türkiye'nin LPG ihtiyacının herhangi bir aksaklık yaşanmadan karşılanması için gayret gösteriyoruz. Bu ihtiyaçların karşılanmasında sürekliliğin sağlanabilmesi için, kullanılan tüplerin ilgili LPG şirketlerine dönüşünün sağlanması büyük önem taşıyor. Tüm vatandaşlarımızdan ellerinde bulunan atıl ve boş tüpleri ilgili dağıtım şirketlerine teslim ederek bize destek vermelerini rica ediyoruz. Birlikte yaralarımızı sarmaya ve bu acının da üstesinden gelmeye devam edeceğiz."