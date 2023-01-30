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30 Ocak 2023 Pazartesi 14:25:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 14:25:00

Türkiye ile Portekiz arasında "ETOK/JETCO Protokolü" imzalandı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Türkiye-Portekiz Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokolü imzaladı.

Bakanlık'ta gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konuların tüm yönleri görüşüldü, III. Dönem JETCO toplantısından bu yana kaydedilen gelişmeler değerlendirildi.

Toplantının ardından Bakan Muş ve konuk Bakan Cravinho, ETOK/JETCO IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokole imza attı.

Etiketler : türkiye portekiz mehmet muş ekonomi protokol
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