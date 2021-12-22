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22 Aralık 2021 Çarşamba 13:01:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 13:01:00

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 61,8 arttı

Kaynak: AA

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Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 37 milyar 940,5 milyon dolar oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, Ocak-Kasım 2021'de ülkenin ihracatı 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 artarak 15 milyar 458,3 milyon dolar, ithalatı da yüzde 19,7 artarak 22 milyar 482,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

180'den fazla ülkeyle dış ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın söz konusu dönemdeki dış ticaret açığı 7 milyar 23,8 milyon dolar oldu.

Ülkenin ihracatında altın yüzde 26,6, sanayi ürünleri yüzde 25,6, hizmetler sektörü yüzde 14,9, gıda ve hayvancılık yüzde 8 ve kimyasal ürünler yüzde 6,5, ithalatında ise makine ve teçhizatlar yüzde 32,8, sanayi ürünleri yüzde 18,5, kimya ürünleri yüzde 14,5, gıda ve hayvancılık yüzde 9,7 pay aldı.

Yılın 11 ayında Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler 6 milyar 731,6 milyon dolarla Çin, 6 milyar 603,8 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 538 milyon dolarla Kazakistan, 3 milyar 40 milyon dolarla Türkiye ve 1 milyar 679,4 milyon dolarla Güney Kore oldu.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yılın 11 ayında 32 milyar 985,7 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

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Türkiye, bu yılın 11 ayında yüzde 8'lik pay ile Özbekistan'ın 4. ticari ortağı oldu. Ocak-Kasım 2020'de 1 milyar 878,7 milyon dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 40 milyon dolara ulaştı. Yüzde 61,8 artış gösteren dış ticaret hacmi, ilk defa 3 milyar doları aştı.

Türkiye, Ocak-Kasım 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre Özbekistan ile dış ticaret hacmini 1 milyar 537,2 milyon dolar arttıran Rusya'nın ardından 2. sırada yer aldı.

Etiketler : Özbekistan Ocak-Kasım Türkiye
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