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31 Ağustos 2023 Perşembe 14:18:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 14:18:00

Türkiye ile BAE arasındaki "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" yarın yürürlüğe girecek

Kaynak: AA

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Onay süreçleri tamamlanan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA)" yarın yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Mart 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın huzurlarında imzalanan anlaşmanın iç onay süreçleri bugün Resmi Gazete'de yer alan kararlarla tamamlandı.

Yarından itibaren iki ülkede de yürürlüğe girecek anlaşma ile mal ticaretinde pazara giriş kapsamında tüm tarife satırlarının yüzde 80'i taraflarca taviz kapsamına alındı.

Türkiye ile BAE arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin gümrük tarifeleri düzenlendi

Türkiye'nin küresel anlamda rekabetçi olduğu otomobiller, ticari araçlar, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil ve halı, ayakkabılar, plastik ürünleri ile makineler ve çeşitli elektronik cihazlar başta olmak üzere pek çok sektörde önemli kazanımlar elde edildi.

Anlaşma, özellikle bölge ülkeleriyle yeni kurulacak işbirlikleriyle üçüncü ülkelere yönelik açılımlar elde edilmesi açısından da önem taşıyor.

Söz konusu anlaşmanın öncelikle bölgesel anlamda ticaretin artmasına daha sonra ise ortak geliştirilecek yeni üretimler ve projelerle küresel anlamda değer zincirlerine katkı sağlaması bekleniyor.

5 YILDA 25 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFLENİYOR

KEOA, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılması için güçlü bir enstrüman olarak tasarlandı. Bu kapsamda, iki ülke ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

BAE, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda olup müteahhitlikten gastronomiye ve lojistiğe, finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması bu ülkede başarılı işlere imza atıyor.

BAE'nin kamu iştirakleri ve firmaları Türkiye'de pek çok sektörde aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor, Söz konusu ülkenin yurt içindeki yeni yatırımlarının ve ticari işbirliklerinin sayısı katlanarak artıyor.

ANLAŞMA TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLDUĞU HİZMETLERİ DE KAPSIYOR

KEOA ile Türkiye ve BAE'nin ticari ve ekonomik ilişkilerine yeni bir boyut kazandırılması hedefleniyor.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm tamamlayıcı unsurlarını barındıran anlaşma ile yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişimine imkan tanınması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, verimli uygulamalar ve işbirlikleri ile ekonomik öngörülebilirliğin artırılarak iki ülke arasında ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi planlanıyor. Hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kurallar da KEOA'da yer alıyor.

Anlaşmanın metnine ve eklerine Ticaret Bakanlığına ait "https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/onay-sureci-tamamlanan-stalar" linkinden ulaşılabiliyor.

Etiketler : birleşik arap emirlikleri türkiye ekonomi
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