Türkiye güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda avantajlı konumda

Huawei, Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa İnovasyon Günü'ne ev sahipliği yaptı. Zhao, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin yenilenebilir enerji politikaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Huawei'nin Akıllı Dünya 2030 (Intelligent World 2030) tanıtımı çerçevesinde Nisan 2022'de açıklanan Yeşil Kalkınma 2030 raporunun yeşil bir geleceğe yön verecek sektör trendlerine ışık tuttuğuna ve yeşil teknolojiler için bir yol haritası görevi gördüğünü belirtti.

2030'DA ELEKTRİK ENERJİSİ TALEBİNİN YÜZDE 50'Sİ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN KARŞILANACAK



Rapora göre, 2030 yılına kadar dünyadaki elektrik enerjisi talebinin yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağına işaret eden Zhao, yenilenebilir enerji sisteminin en önemli özelliklerinden birinin de bu enerjinin depolanabilmesi olduğunun altını çizdi.

Zhao, "Huawei olarak birçok farklı ürün grubunda kullandığımız enerji depolama teknolojilerini, güneş enerjisi çözümlerimizle uyumlu olacak şekilde geliştirerek sektöre sunuyoruz. Bugün bu alanda; büyük ölçekli endüstriyel tesis ve konut uygulamalarında kullanıma uygun, son teknoloji lityum depolama çözümlerimizle hizmet veriyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN 2030'DA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ 4 KAT ARTACAK



Zhao, Türkiye'nin yüksek güneş ve radyasyon potansiyeli ile güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda önemli bir avantaja sahip olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin yaklaşık 83 milyonluk nüfusuyla 25 milyon haneye, 70 binden fazla sanayi sitesine ve 500'den fazla veri merkezine sahip olduğunu anlattı.

Son dönemde, kümülatif güneş enerjisi kurulumlarının 9GW değerine yaklaştığına vurgu yapan Zhao, "Bu da Türkiye'de yılda tüketilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 6'sına denk geliyor. Bu kapasitenin 2030 yılına kadar 38 GW'a çıkması öngörülmektedir. Türkiye'de dijital enerjinin gelişimi için büyük fırsatlar ve zengin iş kolları bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALANINDA BÖLGENİN ÖNEMLİ ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GELECEĞİNE İNANIYORUZ"



Zhao, Türkiye'nin bu konuyla ilgili mevcut yasal düzenlemelerinin konut sakinlerine 25kW kurulu gücün üst sınırına kadar güneş enerjisi sisteminden faydalanma hakkı verdiğine değinerek, Smart PV (Akıllı Fotovoltaik) alanındaki iş ortakları ile ERC System ile birlikte, Ankara'da bir eğitim merkezi açmayı ve yerel ekosistemi geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ev tipi güneş enerjisi sistemleri alanında faaliyet gösteren firmaların bu eğitim merkezinde, kurulum, devreye alma, bakım ve diğer operasyonlar hakkında detaylı ve uygulamalı eğitimlerden faydalanabileceklerine dikkati çeken Zhao, "Enerji depolama sistemlerinin önemi, depolama özelliğine sahip güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine lisans hakkı verilmesine ilişkin mevzuatın yayınlanması ile daha da artacaktır. Yasal düzenlemeler ve yapılacak yeni kurulumların ardından, Türkiye'nin enerji depolama sistemleri alanında bölgenin önemli ülkelerinden biri haline geleceğine inanıyoruz." dedi.