Türkiye genelinde kamuda maaş ödemeleri 11 Şubat'ta yapılacak
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzalı genelgeye göre, Türkiye genelinde aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.
Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.
Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak.
Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek.
İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirler alınacak.
Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki 10 ilde kamu kurumlarında görevli memur, sözleşmeli personel ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurmuştu.
- Depremzedelere yardımlar vergi indirimine konu olacak
- BİM'den deprem bölgesinde 100'ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı
- SGK depremden etkilenen illerdeki prim borcu ödeme sürelerine erteleme kararı aldı
- Türkiye genelinde kamuda maaş ödemeleri 11 Şubat'ta yapılacak
- Borsa İstanbul 5 gün kapatıldı, bugünkü işlemler de iptal edildi
- MÜSİAD'dan depremden etkilenen 10 il için topyekun seferberlik