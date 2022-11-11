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11 Kasım 2022 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 10:45:00

Türkiye genelinde 18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat illerinin muhtelif ilçeleri sınırlarında yer alan 59 saha, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edildi.

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı YEKA Resmi Gazete Adıyaman Ankara Batman
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