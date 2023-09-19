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19 Eylül 2023 Salı 12:19:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 12:19:00

Türkiye geçen yıl 47,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin hizmet ihracatı 2022 yılında 47,6 milyar dolar, ithalatı 35,2 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2021'de 34,7 milyar dolar iken 2022'de yüzde 37 artışla 47,6 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2021'de 28,1 milyar dolar iken 2022'de yüzde 25,6 artışla 35,2 milyar dolar oldu.

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2021'de yüzde 69,1 iken 2022'de yüzde 74,3'e yükseldi. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2021'de yüzde 10,2 olan payı 2022'de yüzde 8,4'e geriledi.

Hizmet ihracatında 2022'de üçüncü sırada yüzde 6,2 payla "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2021'de yapılan ihracat 24 milyar 6 milyon dolar iken 2022'de yüzde 47,2 artışla 35 milyar 348 milyon dolara çıktı. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artarak 2 milyar 958 milyon dolara yükseldi.

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2021'de yüzde 38,8 iken 2022'de yüzde 46,3 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2021'de yüzde 21,4 iken 2022'de yüzde 19,4'e düştü. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 10 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2022'de üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2022 yılında yapılan hizmet ihracatı 18 milyar 814 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 6 milyar 682 milyon dolar oldu. İthalatta 2022 yılında AB ülkelerinden yapılan ithalatın 15 milyar 171 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 807 milyon dolar olduğu görüldü.

AB ülkeleri 2022'de Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. AB ülkeleri, yüzde 39,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu iken toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,1'i AB ülkeleri ile yapıldı.

Hizmet ihracatında 2022'de toplam ihracatın yüzde 28,4'ü Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,3'lük payla ve 5 milyar 847 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,3'lük payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 5,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2022'de yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 78 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 2 milyar 787 milyon dolar ve yüzde 7,9'luk payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 7,9'luk pay ve 2 milyar 772 milyon dolarla ABD yer aldı.

Etiketler : hizmet ihracatı ithalat Türkiye
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