Türkiye, fındıktan 136,1 milyon dolar gelir elde etti
Kaynak: AA
Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk ayında 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk ayını teşkil eden 1-30 Eylül 2022 döneminde gerçekleşen fındık ihracatı miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, geçen ay 25 bin 172 ton fındık ihraç edilerek, 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
- Türkiye, fındıktan 136,1 milyon dolar gelir elde etti
- Dünya Bankası: Ukrayna'daki savaş yükselen Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde ekonomik toparlanmayı sekteye uğratıyor
- Eylülde en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti
- Alman elektrik üreticisi RWE, 2030'a kadar kömür kullanımına son verecek
- Bloomberg'in BOTAŞ yalanı çürüdü
- jeotermal enerjide yüzde 70 yerlilik yakalandı