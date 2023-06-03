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03 Haziran 2023 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 12:30:00

Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,4 milyar doları aşkın gelir elde etti

Kaynak: AA

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Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 9 aylık döneminde 1,4 milyar doları aşkın gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-31 Mayıs 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 460 milyon 811 bin 192 dolar karşılığında 242 bin 948 ton fındık satıldığı vurgulanan açıklamada, mayıs ihracatının ise 22 bin 281 ton fındık karşılığı 143 milyon 439 bin 44 dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Etiketler : fındık ihracat ekonomi
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