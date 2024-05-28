Türkiye – Etiyopya Ticaret Ve İş Forumu Düzenlendi

MÜSİAD Türkiye – Etiyopya Ticaret ve İş Forumu MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleşti. T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Misganu Arega, T.C. Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Sayın Elif Çomoğlu Ülgen, Etiyopya Türkiye Büyükelçisi Sayın Adem Mohamed ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımlarıyla gerçekleşen programda iş yapma usulleri, Etiyopya ve Türkiye arasındaki ticaret ve teşvikler konuşuldu. Program sonunda Türk ve Etiyopyalı heyetler arasında B2B görüşmeler gerçekleştirildi.

Programda açılış konuşmalarını gerçekleştiren T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Etiyopya ile yükselerek devam eden ticari hacmin daha da artmasını amaçladıklarını kaydetti.

Tuzcu, yaptığı konuşmasında: "2003 yılında hayata geçirilen "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" çerçevesinde, tüm kıta ile olduğu gibi Afrika Boynuzu'nun en büyük ekonomisi ve Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri konumundaki Etiyopya ile ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanındaki ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkartmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"HER ŞEYDEN ÖNCE 'KARDEŞLİK' DÜZLEMİ"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, forum kapsamında gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile her şeyden önce kardeşlik düzleminde kurduğu ilişkilerin aradaki ticari faaliyetleri daha sağlıklı bir hâle getirdiğini söyledi.

Genel Başkan Asmalı yaptığı konuşmasında:

"Ülkemizin bilhassa son 20 yılda benimsediği çok boyutlu dış politika anlayışı, Türkiye'yi geçmişte ihmal edilen bölgelere açılımlar yapmaya yöneltmektedir. Bu açılımlar içinde en başarılı olanının Afrika ülkeleri olduğunu ifade edebiliriz. Osmanlı'dan bugünlere bir Afro-Avrasya ülkesi olan Türkiye; ekonomik ve siyasi dengelerin değiştiği ve yeni güçlerin ortaya çıktığı son yıllarda, bilhassa 2005 yılından itibaren Afrika ülkeleriyle yeni bir döneme girmiştir. Özellikle 2005 yılının "Afrika Yılı" ilan edilmesi ve 2008 yılında gerçekleşen "Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi", bu bağlamda çok önemli dönüm noktaları olmuştur.

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile her şeyden önce kardeşlik düzleminde kurduğu ilişkiler, geliştirilen ticari organizasyonlar ve bunların yanı sıra insani yardım faaliyetleri; aktörler arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine önayak olmuştur. Türkiye, kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu imkân ve kaynakları Afrikalı yönetimlerle ve halklarla "Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler" ilkesi çerçevesinde ve karşılıklı fayda temelinde paylaşmaya devam edecektir. Ortaklık politikamızın temelini bu anlayış oluşturmaktadır.

Dolayısıyla, Afrika kıtası bizim için çok önemli bir yerde duruyor. Afrika'da bizim kardeşlerimiz var ve MÜSİAD olarak biz Afrika'da kardeşlerimizle birlikte kazanmak için çalışıyoruz. İşte bu prensiple de birlikte çalışacağız, kalkınacağız ve inşallah birlikte kazanacağız." dedi.

2025 MÜSİAD EXPO ETİYOPYA'DA GERÇEKLEŞEBİLİR

Genel Başkan Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın uluslararası stratejisinin bir parçası olan MÜSİAD EXPO'nun yurt dışında gerçekleşmesi konusuna değinerek, Etiyopya tercihine sıcak bakıldığını dile getirdi.

2 yılda bir İstanbul'da düzenlenen ve bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nı önümüzdeki yıl Afrika'da yapmayı düşündüklerini söyleyen Asmalı, "MÜSİAD EXPO'yu bir yıl Türkiye, bir yıl yurt dışında gerçekleştirmek gibi bir stratejik planımız var. Bu bağlamda EXPO'nun ülkemiz sınırlarına çıkarak ülkemize kazandırması mühim bir konudur. İnşallah seneye MÜSİAD EXPO'yu Afrika'da yapacağız. Etiyopya'da yapmak istediğimiz ülkelerin başında geliyor." dedi.

İş forumu açılış konuşmaları sonrası Etiyopya'dan 70, Türkiye'den de 200'ü aşkın iş insanının katılımıyla B2B görüşmeler programıyla devam etti.