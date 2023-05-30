VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Merkez Bankası'ndan "ekonomi aşırı ısınma dönemine girebilir" uyarısı
TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi
Yeni yüzyılda Türk dış politikasının sıcak başlıkları
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
Meteoroloji'den Bursa'nın 5 İlçesine sarı uyarı
Çelik: Önümüzdeki 5 yıl Türkiye Yüzyılı için son derece kıymetli bir dönem
30 Mayıs 2023 Salı 16:38:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 16:38:00

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,74 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,6, ikinci çeyreğinde yüzde 7,8, üçüncü çeyreğinde yüzde 4 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyümüş, 2022 yıllık rakamlarına göre de yüzde 5,6 büyüme kaydetmişti.

Etiketler : tüik ilk çeyrek büyüme rakamları
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX