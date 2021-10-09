VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin"
Milli okçu Mete Gazoz'a taziye telefonu
Türkiye'den 6,8 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi
"Yalan haber ve sahte içerik, dijital kitle imha silahıdır"
Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak
3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
MSB'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Çekilme süreci sonrası ilk temas
Erenköy Direnişi'ne özel hazırlık
Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!
"Netleşen proje yok"
"3 günde 45 saat çalışamam"
Hamsi ve istavritte sıkıntı yok! Mezgit, barbun ve midye müsilajın pençesinde
"TOGG, 2022 sonunda seri üretim bandından çıkacak"
'İBB iftirası'na 30 bin TL tazminat
Atama kararları Resmi Gazete'de
‘Bu anı çok bekledim'
Elimi tutma sakın!
Akustik gece
Çekimlerde talihsiz kaza
Sıla'dan sezona hızlı başlangıç
Öykü Gürman mest etti
Kılıçdaroğlu 'silaha sarıldı'
İkiz pandaların isimleri belli oldu
09 Ekim 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 12:30:00

Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesi kapsamında tüm mükelleflere hizmet verecek ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta görüşülecek Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yeni düzenlemeler hayata geçecek.

Bu kapsamda ekonomik reformlar içinde yer alan Türkiye Dijital Vergi Dairesi'nin hayata geçirilmesi başta olmak üzere vergi daireleri tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda verilebilmesi ve işlem süreçlerinin etkinleştirilmesi amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına; fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesinin kurulması, vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenmesi suretiyle mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda yetki verilecek.

Şu anda Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 465 vergi dairesi, 575 bağlı vergi dairesi (malmüdürlüğü) ve 2 vergi dairesi yetkisine haiz vergi dairesi başkanlığı olmak üzere 1042 vergi dairesi bulunuyor.

Etiketler : türkiye dijital vergi dairesi vergi düzenlemesi hazine ve maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı ekonomi haberleri
Çocukların sesi oldu

Çocukların sesi oldu
Kavga kızıştı

Kavga kızıştı
30 yıla kadar hapsi isteniyor

30 yıla kadar hapsi isteniyor
Romantik gece

Romantik gece
Teklif geldi ama kabul etmedim

Teklif geldi ama kabul etmedim
Sade doğum günü kutlaması

Sade doğum günü kutlaması
Ekrana rekor dönüş

Ekrana rekor dönüş
Eski eşler aynı filmde

Eski eşler aynı filmde
Görüntülü arama uyarısı!

Görüntülü arama uyarısı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER