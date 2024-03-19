Türkiye, COST'ta en çok bütçe aktarılan 3. ülke oldu

Türkiye, COST'ta en çok bütçe aktarılan 3. ülke oldu

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre COST, üyesi olan ülke araştırmacılarının "COST Aksiyonu" adı verilen uluslararası bilim ve teknoloji platformlarına dahil edilmeleri adına faaliyet gösteriyor.

Sunduğu ağ destekleriyle bilim insanlarının uluslararası proje gruplarına erişimlerine ciddi katkılar sağlayan 41 üyeli COST'un kurucu üyeleri arasında Türkiye de yer alıyor.

Kuruluşun katılım istatistikleri doğrultusunda 2023'te de önemli başarılara imza atan Türkiye, yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katılarak COST'taki etkinliğini devam ettirdi. Bu kapsamda Türkiye, 7 bin 96 ile açık ara en fazla çalışma grubu üyesi olan ülke olmayı başardı.

EN BAŞARILI 3. ÜLKE



Türkiye, COST ağ faaliyetlerine 1849 bireysel katılım sağlayarak bu alanda en başarılı 3. ülke oldu. Geçen yıl yaklaşık 2,27 milyon avro ile Türkiye, 41 COST üyesi ülke arasında en çok bütçe aktarılan 3. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, cinsiyet dağılımının gözetilmesi ve genç araştırmacıların katılımı verilerinde de başarılı bir performans sergiledi.

Genç araştırmacıların COST aksiyonlarına katılımında yüzde 46,8 ile yüksek bir oran elde edilirken kadın araştırmacıların katılımı istatistiğinde ise yüzde 54,4'lük katılım oranı yakalayarak bu alandaki istikrarını sürdürdü.

Türkiye, COST ağlarına etkin katılımıyla, bilim ve teknolojideki öncü ülkelerden biri olma konumunu sürdürmeyi hedefliyor.