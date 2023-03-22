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22 Mart 2023 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 16:00:00

Türkiye, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında AB ülkelerini geride bıraktı

Kaynak: AA

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Türkiye'de, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha fazla sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor.

Türkiye'de, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha fazla sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022 sonu itibarıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde 2021'de 75 milyon 705 bin olan toplam büyükbaş hayvan sayısı, geçen yıl 74 milyon 856 bine geriledi.

Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 16 milyon 986 binle Fransa alırken, Fransa'yı, 10 milyon 997 binle Almanya, 6 milyon 552 binle İrlanda, 6 milyon 456 binle İspanya ve 6 milyon 448 binle Polonya ve 6 milyon 49 binle İtalya izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı, 17 milyon 24 bin olarak tespit edildi. Böylece Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan sayısında ilk sırada yer aldı.

AB ülkelerinde küçükbaş hayvan sayısı, 2022 yılında toplam 70 milyon olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 14 milyon 452 binle İspanya aldı. İspanya'yı, 10 milyon 443 binle Romanya, 7 milyon 558 binle Yunanistan, 6 milyon 597 binle Fransa, 6 milyon 568 binle İtalya ve 4 milyon 29 binle İrlanda takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı 56 milyon 266 bin olurken, koyun varlığı 44 milyon 688 bin olarak kayıtlara geçti. Koyun varlığında Türkiye, AB ülkelerine büyük fark attı.

AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 3 milyon 46 binle Yunanistan aldı. Yunanistan'ı, 2 milyon 463 binle İspanya, 1 milyon 505 binle Romanya, 1 milyon 311 binle Fransa ve 1 milyon 10 binle de İtalya izledi.

Türkiye'de geçen yıl toplam keçi varlığı da 11 milyon 578 bin olarak tespit edildi.

Söz konusu keçi sayısıyla Türkiye, AB ülkelerinin toplamını aştı.

Etiketler : avrupa birliği büyükbaş hayvan küçükbaş hayvan

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