Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''SMS ile gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olalım.'' ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda ise ''Cihazınıza SMS ile gelen ve banka uygulamasını çağrıştıran linklerden uygulama indirmeyin. Mobil cihazınıza güncel bir antivirüs programı yükleyin.'' uyarılarına yer verildi.