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16 Aralık 2021 Perşembe 23:27:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 23:28:00

Türkiye, asgari ücretteki artışla birçok ülkenin önüne geçti

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye, asgari ücretteki yüzde 50,5 artışla birçok ülkeyi geride bıraktı. Almanya'da asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırken, Fransa'da bu oran yüzde 0,88 oldu. İngiltere'de ise ücretler gelecek yıl yüzde 6,6 oranında artacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı.

2022 yılında uygulanacak asgari ücret, yüzde 50,5 oranında artırılarak 4 bin 253 oldu. Böylece asgari ücrette son 50 yılın en yüksek artışı yapılmış oldu.

Türkiye bu tarihi artışla birçok ülkenin önüne geçti.

ABD'de her eyalette farklı asgari ücret uygulanıyor. Federal asgari ücretin saati 7 dolar 25 centten başlıyor. Ücret o eyaletteki yaşam geçim giderine bağlı olarak hesaplanıyor.

Almanya'da ise 2021 yılında asgari ücret saat başı 9 euro 60 cent olarak uygulandı. 2022 yılında ise yüzde 25 artışla 12 euroya çıkarılacak.

Fransa 2021 yılında 1258 euro olan asgari ücreti, 2022 yılında yüzde 0,88 1269 euroya çıkaracak.

İngiltere 2021'de saati 8 sterlin 91 peniden hesaplanıyor. Nisan 2022'de asgari ücret yüzde 6,6 zamla saat başına 9 buçuk sterline yükseltilecek.

Bulgaristan'da ise en düşük 650 leva olan ücrette gelecek yıl yaklaşık yüzde 9 artış hedefleniyor.

Yunanistan da 2020'de 580, 2021 de 641 euro asgari ücret uyguladı. Ülkede ücretlere yüzde 10,5 artış yapıldı.

Öte yandan Avrupa'da bazı ülkelerde ise asgari ücret uygulaması bulunmuyor.

Danimarka, İtalya, Finlandiya, İsveç ve Avusturya asgari ücret uygulamayan ülkeler arasında yer alıyor.

Etiketler : asgari ücret zam oranı türkiye
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