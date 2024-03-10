VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
#CANLI İBB Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor
"İzmir'in kronik sorunlarının çözüleceği günler çok yakın"
Yemen, iç savaşın gölgesinde 10. ramazana giriyor
Van'da çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
Güney Asya ülkesinden Bayraktar TB2 sürprizi! Türkiye'den satın aldılar
"1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak"
10 Mart 2024 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 14:45:00

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklama, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 72,3 milyar lira destek sağladıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini anımsattı.

"BÜTÜNCÜL SOSYAL YARDIM"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını dile getiren Göktaş, bu kapsamda sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uyguladıklarını belirtti.

Göktaş, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan, eşit ve adil hizmet prensibiyle, toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağı ile ulaştıklarının altını çizdi.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş aile destek programı sosyal yardım
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX