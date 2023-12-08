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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
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08 Aralık 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 11:15:00

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş türkiye aile destek programı ödeme
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