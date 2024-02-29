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Türkiye, 2023'te yüzde 4,5 büyüdü
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29 Şubat 2024 Perşembe 10:02:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 10:02:00

Türkiye, 2023'te yüzde 4,5 büyüdü

Kaynak: AA

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Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü.

Etiketler : türkiye ekonomi büyüme
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