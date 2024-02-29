29 Şubat 2024 Perşembe 10:02:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 10:02:00
Türkiye, 2023'te yüzde 4,5 büyüdü
Kaynak: AA
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Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü.
Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü.
- Türkiye, 2023'te yüzde 4,5 büyüdü
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