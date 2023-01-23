VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçim çağrısının iki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılmamalı"
Hollanda'da bankalar dijitalleşme nedeniyle şube kapatıyor
Ford, Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
AB'nin doğal gaza tavan fiyat girişimi piyasaları etkilemedi
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması
ABD ordusu: Rusya, Ukrayna cephe hattına on binlerce yeni asker getirdi
Wagner'in üst düzey üyesi, sığınmak istediği Norveç'te gözaltına alındı
DSÖ'den 2023'te acil durumdakilere yardım için 2,54 milyar dolarlık destek çağrısı
Macaristan Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekliyor
ABD'de Demokrat Milletvekili Clark'ın kızı tutuklandı
Balyoz Planı davası karar için ertelendi
Lavrov: Batı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı hibrit değil gerçek savaşa girdi
Polonya ve Litvanya liderlerinden Ukrayna'ya silah sağlanması çağrısı
AB, İran'a yeni yaptırımları kabul etti
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Başkan Erdoğan: İsveç, NATO için bizden destek beklemesin
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ı seçim için en doğru gün olarak gördük
Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
Yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı martta hizmete açılacak
73. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak
23 Ocak 2023 Pazartesi 16:50:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:50:00

Türkiye 2023'te üç uluslararası kariyer fuarına ev sahipliği yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin, dünyanın yetenek üssü olarak konumlandırılması hedefiyle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda sürdürülen kariyer fuarları, bu yıl uluslararası düzeyde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Türkiye'nin dünyanın yetenek üssü olarak konumlandırılması hedefiyle sürdürülen kariyer fuarları, bu yıl uluslararası düzeyde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 4 yıldır Türkiye'nin 23, dünyanın 14 noktasında Ofis koordinasyonunda sürdürülen kariyer fuarları, bu yıl uluslararası düzeyde 3 ilde yapılacak tematik fuarlarla başlıyor.

Yaklaşık 300 bin gencin katılımıyla Türkiye Yüzyılı 2023'te ilk kez İzmir'de Uluslararası Sağlık, Estetik ve Medikal Kariyer Fuarı, Adana'da Uluslararası Tarım ve Orman Kariyer Fuarı, İstanbul'da Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı düzenlenecek.

Fuarlara Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi paydaşlık edecek.

Fuarlar, ilgili sektörler konusunda bilinçlendirilerek istihdamın artırılmasına, yeni gelişmelerin paylaşılmasına, taraflar arasında profesyonel bir iletişim ağı kurulmasına ve girişimciliğinin desteklenmesine katkı sağlayacak.

Fuarlar; söyleşiler, bilgilendirme oturumları, mülakatlar, örnek olay ve atölye çalışmaları gibi gençlerin istihdam edilebilirliklerini destekleyecek pek çok kariyer etkinliğini de içerecek.

TÜRKİYE DÜNYANIN HER YERİNDEN YETENEKLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Uluslararası Sağlık, Estetik ve Medikal Kariyer Fuarı, 17-18 Şubat 2023'te, tarihin ilk hastanesinin sınırları içinde kurulması ve Roma Dönemi'nden bu yana "ölümün girmediği yer", "vasiyetnamelerin açılmadığı şehir" olması nedeniyle İzmir'de yapılacak.

Geçmişin gücünü bugüne taşıyacak fuar ile sağlık ihracatında dünyanın ilk 10'u arasında yer alan Türkiye için İzmir'in uluslararası bir çekim merkezi olarak konumlandırılma hedefine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Sağlık Bakanlığı paydaşlığındaki fuar, Ege Üniversitesi ile bölgedeki 18 üniversitenin işbirliğinde organize edilecek.

Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı ise tarih boyunca İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi ticaret yollarının merkezi olan, bugün de finans merkezi haline gelen İstanbul'da 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

Uluslararası Tarım ve Orman Kariyer Fuarı, Adana'da 9-10 Mart 2023'te düzenlenecek. Cumhuriyet tarihinde tarımsal alanda teknik aletlerin ve traktörün kullanımına öncülük etmesi, 1924 tarihli ilk uluslararası Tarım Fuarı'na da ev sahipliği yapması nedeniyle seçilen Adana'daki bu fuarda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin paydaşlığını Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak.

Fuar, Çukurova Üniversitesinin başkanlığında, Konya ve Adana üniversiteleri tarafından organize edilecek.

İŞVERENLERİN VE GENÇLERİN BİREBİR TEMAS KURMALARINI SAĞLAYACAK

Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ve Balkan ülkelerine de ulaşacak Uluslararası Kariyer Fuarları, işverenlerin ve gençlerin birebir temas kurmalarına fırsat sunacak.

Fuarlar, Türkiye'yi dünyanın her yerinden her düzeyde yeteneklerin ve şirketlerin buluşma noktası haline getirerek "Dünyanın Yetenek Üssü" olarak konumlandırılmasına katkı sağlayacak.

Fuarlara katılmak isteyenler, duyuru ve detayları ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin resmi sosyal medya hesapları ve "cbiko.gov.tr" ve "yetenekkapisi.org" web sitelerinden takip edebilecek.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi türkiye kaçak içki fuar
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş
Hilal Altınbilek kazaya karıştı

Hilal Altınbilek kazaya karıştı
Asker gibi eğitildik

Asker gibi eğitildik
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Bitişleri kutlamayı seviyorum

Bitişleri kutlamayı seviyorum
Bülent Ersoy'lu başlangıç

Bülent Ersoy'lu başlangıç
‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum

‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum
Enerjik Seda

Enerjik Seda
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX