Türkiye, 2023'te Özbekistan'da en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu

Türkiye, 2023'te Özbekistan'da en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, 2023 yılında ülkede 3 bin 383 yabancı sermayeli şirketin faaliyete geçmesiyle 1 Ocak 2024 itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplam sayısı 14 bin 53 oldu.

2023'te Özbekistan'da yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler sıralamasında 854 şirket ile Çin ilk sırada yer alırken, bu sıralamada 745 şirket ile Rusya ikinci, 364 şirket ile Türkiye üçüncü oldu. Geçen yıl ülkede, Kazakistan sermayesiyle 249, Güney Kore sermayesiyle de 121 şirket kuruldu.

Yabancı sermayeli şirketler en çok Taşkent, Semerkant, Fergana ve Buhara bölgelerinde kurulurken, yabancı iş adamları özellikle sanayi, ticaret, taşımacılık ve lojistik, bilişim teknolojileri, inşaat ve tarım sektörlerine yatırım yaptı.

1 Ocak itibarıyla yabancı sermayeli işletmelerin toplam sayısının 14 bin 53'e çıktığı Özbekistan'da, Rus sermayeli şirketlerin toplam sayısı 3 bin 44, Çin sermayeli şirketlerin sayısı 2 bin 337, Türk sermayeli işletmelerin sayısı 1883, Kazakistan sermayeli işletmelerin sayısı 1064, Güney Kore sermayeli şirketlerin sayısı ise 736 oldu.