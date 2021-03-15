Türk ve Bahreynli iş insanları iş birliği fırsatları için bir araya gelecek

Türk ve Bahreynli iş insanları iş birliği fırsatları için bir araya gelecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bahreyn İş Konseyi ve Bahreyn İş Adamları Derneği (Bahrain Businessmen Association-BBMA) ev sahipliğinde "Türkiye-Bahreyn Interconnected Business Toplantısı" gerçekleştirilecek.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Türkiye-Bahreyn İş Konseyi ve Bahreyn İş Adamları Derneği (Bahrain Businessmen Association-BBMA) ev sahipliğinde düzenlenecek "Türkiye-Bahreyn Interconnected Business Toplantısı" 16 Mart Salı günü çevrimiçi olarak yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin Manama Ticaret Müşavirliği ve Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Otoritesi destekleriyle düzenlenecek toplantının açılış konuşmalarını DEİK Başkanı Nail Olpak, BBMA Başkanı Ahmed bin Hindi ve DEİK Türkiye Bahreyn İş Konseyi Başkanı Bilgün Gürkan'ın gerçekleştirmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Bilgün Gürkan, toplantı ile Bahreynli dostlarımızla yeni köprüler kurmayı, hali hazırda olan ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize yenileri eklemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Bahreyn arasındaki ticaret rakamlarının 2020-2022 yılları arasında artırılmasının önem taşıdığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bahreyn'in toplam ithalat rakamı içindeki Türkiye payını artırmak da bu hedefimizin önemli bir kriteri. 2020 yılı sonu ihracat rakamı 220 milyon dolar oldu. Böylece geçen yıla göre yüzde 24 azalma oldu, 2019 rakamı 266 milyon dolardı. Bahreyn'de özellikle gıda, giyim ve mobilya gibi alanlarda ilgi görüyor ve beğeniliyor. Son yıllarda katma değeri yüksek, teknolojik ürünler de Bahreyn piyasasına girdi. Bahreyn önümüzdeki senelerde enerji ve alt yapı sektörüne 32 milyar doları bulan yatırım yapacak. Ülkede ayrıca, bilgi teknolojileri, sağlık, tıbbi cihazlar, inşaat, mühendislik, limanlar, profesyonel hizmetler ve yenilebilir enerji alanlarında da gelişmeler sağlanmaktadır."

GIDA VE SAĞLIK SEKTÖRLERİ ELE ALINACAK

Gürkan, Türkiye-Bahreyn Interconnected Business Toplantısı'nda gıda ve sağlık sektörlerinin ele alınacağını aktararak, "Bahreyn İşadamları Derneği'nin (BBMA) destekleri ile toplantımızı gerçekleştiriyoruz. BBMA Başkanı Ahmed bin Hindi ve ekibine özel destekleri içinde teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bahreyn basınında Al Bilad ve Al Ayam gazetelerinin yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarında "Bahreyn ve Türkiye arasında yeni iş fırsatları" başlığı ile çıkan haberlere dikkati çeken Gürkan, Türk ve Bahreynli iş insanlarının gıda ve sağlık alanında düzenlenecek oturumlarda iş birliği fırsatları için bir araya geleceklerini bildirdi.

Gürkan, gıda ve sağlık oturumları vesilesiyle iki ülke iş insanlarının arasındaki iletişim ve etkileşimin artırılması ve gelecek vadeden ortaklıkların kurulmasının temenni edildiğini ifade etti.