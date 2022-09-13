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13 Eylül 2022 Salı 16:13:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 16:15:00

Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı

Kaynak: İHA

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Türk Telekom, marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı 'Muhatabı Var' reklam serisinin ikinci filmini yayınladı. Reklam filminde, dijital kanallardan çağrı merkezine, ülkenin 81 ilindeki mağazalarından saha ekiplerine ‘Türkiye'nin dört bir yanında, muhatabınız yanınızda' mesajı verilerek şirketin milyonlarca kişiye sunduğu hizmeti anlatılıyor.

Türk Telekom, kolay ulaşılabilir ürün ve hizmetlerini Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı "Muhatabı Var" reklam serisiyle anlatmayı sürdürüyor. Serinin yeni reklam filminde, şirketin Türkiye'nin 81 ilinde uçtan uça sağladığı iletişim hizmetleri ile dijital kanallara, çağrı merkezi ve saha ekiplerinin çalışmalarına dikkat çekilerek, 7/24 erişilebilir müşteri deneyiminin önemi vurgulanıyor.

MEMLEKETİN HER EVİ EŞİT MESAFEDE

Filmde, şirketin müşterilerine kaliteli, yüksek hızlı, güvenli internet deneyimi sağlamasının yanı sıra okula dönüş öncesi eğitimden, iş süreçlerinin uzaktan yönetilmesine kadar Türkiye'nin uçtan uca dijitalleşmesine katkıları vurgulanıyor. "Türk Telekom'u var, muhatabı var" sloganı ile şirketin müşterilerinin yanında olduğu mesajı veriliyor.

Etiketler : kenan imirzalıoğlu türk telekom reklam filmi
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