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Türk Telekom'dan kas hastaları için yapay zeka destekli çözüm
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22 Haziran 2024 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 10:45:00

Türk Telekom'dan kas hastaları için yapay zeka destekli çözüm

Kaynak: DHA

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Türk Telekom, ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığı projenin Ar-Ge çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Hastaların göz hareketleriyle bilgisayarlarını kullanabilmesine olanak tanıyan proje için ürünleştirme çalışmalarına başlandı. Bireyin göz hareketi ile bilgisayar ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanları kontrol edebilme imkânı sağlayan uygulama, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç olmaksızın çalışıyor.

Türk Telekom herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle başlattığı projelerinden, ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin bilgisayarlarını göz hareketleriyle kullanabilmesine olanak tanıyan yenilikçi projesi için Ar-Ge çalışmalarını tamamladı.

"AKILLI UYGULAMALAR İLE TEKNOLOJİNİN HAYATIMIZDAKİ FAYDALARINI ARTIRIYORUZ"

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beytur, "Türk Telekom olarak, her alanda insanı odağına alan ve değerli hissettiren inovatif işlere yönelerek geniş kitlelere fayda sağlayacak projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Üniversite ve sanayii iş birlikleriyle yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın yenilikçi ürün ve servislere dönüşmesini önemsiyoruz. Yeni geliştirdiğimiz göz hareketi ile bilgisayar kontrolü, ALS ve felç gibi kas hastaları için önemli bir yaklaşım olacak. Bu çalışmanın, hastaların yaşam kalitesini artıracağına inanıyoruz. Gözlük gibi harici bir ekipmana ihtiyaç olmadan, doğrudan bilgisayarın kamerasıyla göz hareket takibinin yapılabilmesine imkân sağlayan bu çözüm, hastaların bilgisayarlarını daha kolay ve rahat bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor" dedi.

KAS HASTALARININ GÖZ HAREKETLERİYLE BİLGİSAYAR KONTROLÜ

Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, göz hareketleriyle bilgisayardaki çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor. Yerli ve milli imkanlar geliştirilerek ürünleştirme çalışmalarına başlanan Türk Telekom'un yenilikçi çözümü, ellerini hareket ettiremeyen hastaların bilgisayar kullanımına ve bilgiye erişimine olanak tanıyor.

Etiketler : türk telekom mehmet beytur als felç kas hastalıkları yapay zeka
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