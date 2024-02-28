Türk Telekom ve Nokia'dan Mobil Dünya Kongresi'nde 6G deneyimi

İspanya'nın Barselona kentinde devam eden dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) açıklamalarını ve duyurularını sürdüren Türk Telekom, hem yerel hem de global düzeyde dünyanın önde gelen şirketleri ile işbirlikleri yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 6G tabanlı ürün ve hizmetler geliştirerek Türkiye'nin dijital dönüşümüne hız kazandırmayı amaçlayan Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde, mobil, sabit ve bulut teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından Nokia ile 5G, 5G-Advanced ve 6G teknolojileri kapsamında İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı.

Türk Telekom ve Nokia, işbirliği kapsamında, 6G şebeke dönüşümü, 6G tabanlı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denenmesi için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra 6G'nin endüstriyel uygulamalarını gerçekleştirmek ve ekosistemi geliştirmek için birlikte çalışacak.

"6G ALANINDA YETKİN MÜHENDİSLERİMİZLE ÇALIŞMALARIMIZI MİLLİ SORUMLULUK BİLİNCİYLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, imza törenindeki konuşmasında, Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştirmek ve yeni nesil teknolojilere hazır hale getirmek için uzun vadeli stratejiler oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, iştiraklerimiz ve 6G alanında yetkin mühendislerimizle tüm çalışmalarımızı milli sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonla çıktığımız yolda teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyanın sayılı operatörlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, eğlence ve kentleşmede akıllı çözümler sunan yeni nesil teknolojiler büyük önem taşıyor. Nokia ile imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi kapsamında 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi, bu konudaki denemeleri yaparak şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz. 6G teknolojilerin geliştirilmesi kapsamında değerli iş ortağımız Nokia ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz. Nokia ile güç birliği yaparak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını genişletecek projeler üretmeyi hedefliyoruz."

Nokia Mobil Şebekeler Avrupa Başkanı Rolf Werner da "Uzun süredir işbirliği içinde olduğumuz Türk Telekom ile birlikte Türkiye'de dijital dönüşümü daha da desteklemek ve 5G, 5G-Advanced ve 6G için bir ekosistem oluşturmak için inovasyona devam ettiğimizden dolayı heyecanlıyız. Büyük müşterilerimizle birlikte 6G yeniliğinde öncü olmayı hedefliyoruz. Dijital teknolojiler, hem sektörler arası ekonomik rekabet gücü hem de sürdürülebilirlik açısından kilit öneme sahip. Bugün odaklandığımız nokta 5G olsa da 5G-Advanced'a giden net bir yol haritamız var ve 6G araştırmalarında da öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN İLK KAPSAMLI YAPAY ZEKA FONKSİYONLU İNTERAKTİF 6G DEMOSU

İmza töreninde, Nokia tarafından hazırlanan dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka fonksiyonlu 6G şebeke demosu Türk Telekom'un katılımıyla canlı olarak gösterildi.

Demoda katılımcılar, 6G şebeke erişim katmanlarında "AI" fonksiyonu kullanılan bir platforma tablet ile interaktif olarak bağlandı.

Katılımcılar, "AI"ın, kullanıcı performansını ve şebeke verimliliğini nasıl artırdığını gözlemleme fırsatı buldu.