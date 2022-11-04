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04 Kasım 2022 Cuma 14:43:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 14:43:00

Türk Telekom, Netaş ve TÜBİTAK ULAKBİM'den önemli iş birliği

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Türk Telekom, Netaş ve TÜBİTAK ULAKBİM, yerli ve milli çözümlerin yaygınlaştırılması için güçlerini birleştirdi. Türk Telekom'un liderliğinde hayata geçen proje kapsamında Türkiye'nin yerli bütünleşik donanım ve işletim sistemi çözümü oluşturuldu. Sertifikasyon ve uyumluluk süreci başarıyla tamamlanan bu çalışma ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu kurumsal çözümler için dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Türk Telekom, Netaş ve TÜBİTAK ULAKBİM, yerli sunucu ve işletim sistemini birlikte çalıştıran bir projede buluştu. Yapılan açıklamaya göre Türk Telekom'un öncülüğünde, yerli Netaş Bulut Sunucu ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen millî işletim sistemi Pardus, şirketin altyapısında tüm paydaşlarla birlikte test edildi. Operasyonel ve performans testleri ile sertifikasyon süreçleri başarı ile tamamlanan iş birliği sonucunda, Türkiye'nin ilk ve tek yerli bütünleşik donanım ve işletim sistemi çözümü hayata geçirildi.

"YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İş birliğini değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç "Yüksek teknoloji ürünlerinde dışa bağımlılığın azalması ve bu ürünlerin temini için kullanılan sermayenin yurt içinde kalması açısından bu çalışmayı önemli buluyoruz. Netaş ve TÜBİTAK ULAKBİM ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, Pardus ürünü ile oluşturulan bu bütünleşik sistem, açık kaynak kodlu uygulama ve veri tabanlarıyla birlikte çalıştırıldı. Yapılan performans testlerinde, oldukça iyi sonuçlar elde edildi. Teknolojiyi toplumun iyilik ve faydasına hizmet edecek şekilde geliştiren bir kurum olarak, yerli ve milli imkânlarla hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetleri ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü M. Mirat Satoğlu, "TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde faaliyet gösteren Pardus ekibi, Türk Telekom himayesinde gerçekleşen bu önemli iş birliği sayesinde hem Netaş firmasının geliştirdiği yerli sunucumuzun en randımanlı şekilde çalıştırılması, hem de sahadaki kurumsal ihtiyaçlarla ilgili tecrübe birikiminin artması ile önemli kazanımlar sağladı. Bu proje kapsamında geliştirilen test ve sertifikasyon yazılımı sayesinde Pardus'un donanım uyumluluğu konusundaki potansiyelini daha somut bir şekilde göstermiş oluyoruz" dedi.

Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü ise projeye ilişkin olarak şunları söyledi: "Ülkemiz için kritik sektörler olan telekomünikasyon, finans, ulaşım ve savunma alanı için güçlü ve yerli bir omurga sağlaması amacıyla dünya performans şampiyonu sunucuyu Netaş Bulut Sunucu markası altında yerlileştirmiştik. Türk Telekom'un öncülüğündeki bir projede, bulut sunucuyu TÜBİTAK ULAKBİM'e ait millî işletim sistemimiz Pardus ile çalıştırdık ve Türkiye'nin ilk ve tek yerli bütünleşik donanım ve işletim sistemi çözümünü oluşturduk. Bu projenin referans olacağına, diğer sektörlere yerli ve millîlik için de ilham vereceğine inanıyoruz."

Etiketler : Türk Telekom Yusuf Kıraç M. Mirat Satoğlu
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