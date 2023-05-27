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Türk savunma sanayisine Afrika'da sınır güvenliği görevi
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27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:01:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:01:00

Türk savunma sanayisine Afrika'da sınır güvenliği görevi

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisi ürünleriyle Afrika'da bir ülke ile sınır ve iç güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yaklaşık 36,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde silahlı dron, elektro-optik, araç modernizasyonu konularında faaliyet yürüten ASİSGUARD, ihracat konusunda önemli bir başarıya imza attı.

Bir süredir yürütülen görüşmeler sonunda Afrika'da bir ülke ile sınır ve iç güvenlik sistemi tedariki konusunda yaklaşık 36,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Sözleşmeye ASİSGUARD adına Genel Müdür Barış Düzgün imza koydu.

Projede teşhis/tespit, komuta kontrol ve tedbir/müdahale amaçlı ürünler yer alıyor.

ASİSGUARD, ana entegratör olmanın yanında projede silahlı dron, gözetleme teşhis/tespit kamera sistemleri ile sistem kurulum ve entegrasyon faaliyetlerini yerine getirecek.

İHRAÇ EDİLECEK ÜRÜNLER

Türk savunma sanayisi açısından yurt dışı ortak çalışma ve pazarlama faaliyetlerinin bir örneği olan projede HAVELSAN, STM ve Nurol Makina da yer alıyor. Firmalar arasında oluşturulan güç birliği, bu projenin alınmasında en önemli faktörlerden biri oldu.

Proje kapsamında ASİSGUARD, uzak mesafe hareketli multi-sensörlü termal kameralar, keşif ve gözetleme için kullanılacak kule ve donanımlar, silahlı dron sistemleri, komuta-kontrol merkezlerinin kurulması ve donatılması, projenin enerji ve data altyapısı gibi sorumluluklar üstlenecek.

HAVELSAN tarafından geliştirilen, dikey iniş kalkış yapabilen, sabit kanatlı bulutaltı otonom insansız keşif ve gözetleme hava araçları ve yine şirket tarafından sistemi yönetmek ve komuta etmek amacıyla geliştirilecek olan komuta kontrol yazılımı projede kullanılacak.

Projede ayrıca Nurol Makina tarafından üretilen 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve STM tarafından geliştirilen insansız keşif ve gözetleme hava muharebe araçları yer alacak.

Etiketler : türk savunma sanayisi HAVELSAN Afrika
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