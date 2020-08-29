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29 Ağustos 2020 Cumartesi 07:33:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 07:33:00

Türk oyun sektörü 2,4 milyar dolar yatırım aldı

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Türk oyun sektörünün 2015'ten bu yana toplam 2,4 milyar dolar yatırım çektiği kaydedildi. İlgili bakanlıklar, reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, yazılım, istihdam gibi başlıklarda detaylı desteklerle oyun geliştiricilere destek veriyor.

IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek açıklamasına göre, Türk oyun sektörü yabancı yatırımların etkisiyle büyümesini sürdürüyor. Türk oyun sektörü yabancı yatırımcı çekmeye devam ederken, 2015’ten bu yana sektöre yapılan toplam yatırım 2,4 milyar doları buldu.

We Are Social’ın "Digital in 2020" raporuna göre, dünya genelinde 4,54 milyar yani toplam nüfusun yüzde 59’u kadar internet kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcılar, internette ortalama 6 saat 43 dakika geçiriyor. Bunun 1 saat 10 dakikasını da oyun oynama oluşturuyor.

Oyun pazarı için analizler yayımlayan Newzoo International BV'ye göre, oynaması kolay, yüklenebilir oyunların pazar payı bu yıl dünya genelinde yüzde 9,3 büyüyerek 160 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektörün 2015'te 400 milyon dolar olan ihracat rakamı 2016'da 500 milyon dolara, 2017'de 700 milyon dolara, 2018'de 1 milyar 50 milyon dolara ulaşmış durumda.

Türkiye’de oyun geliştiriciler son 10 yılda 426,7 milyon dolarlık çeşitli destek aldı. İlgili bakanlıklar, reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, yazılım, istihdam gibi başlıklarda detaylı desteklerle oyun geliştiricilere destek veriyor.

TÜRK OYUN GELİŞTİRİCİ ŞİRKET SAYISI 239’U BULDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, Türk oyun geliştiricilerin son beş yılda aldığı büyük yatırımın önem taşıdığını belirterek, büyük yatırımların paralelinde Türk oyun geliştirici şirket sayısının 239’u bulduğunu ifade etti.

Devlet tarafından ciddi şekilde destek alma potansiyeli olan bu geliştiricilerin, "store" olarak adlandırılan oyun dağıtım mecralarına yönelik komisyonlar için destek alabildiğini aktaran Şenel, şu bilgiyi verdi:

"Oyun sektörü, ülkemize yabancı sermaye çekmeye devam ediyor. Oyun geliştirmek isteyen girişimciler veya profesyoneller teşviklerle destekleniyor. Desteklerden doğru şekilde faydalanan girişimler, kısa sürede daha hızlı yol alarak, işlerini büyütebiliyor. IFASTURK olarak bu girişimlere uzman kadromuzla destek olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz."

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