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04 Aralık 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 11:30:00

Türk lirasıyla ihracat kasımda yıllık bazda yüzde 114 arttı

Kaynak: AA

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Türk lirasıyla ihracat kasımda 15 milyar 679 milyar lira olurken, dış ticaret hacmi 51 milyar 308 milyon lirayı buldu

Türkiye'nin Türk lirasıyla ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679 milyon liraya ulaştı.

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar, ithalat da yüzde 14 yükselişle 30 milyar 655 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi ise yüzde 8,6 artışla 52 milyar 509 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü.

Türk lirasıyla ihracat ocakta 7 milyar 20 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 154 milyon liraya çıktı. Bu kategoride ihracat şubatta 8 milyar 571 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 85 milyon lira oldu. Martta da ihracat 9 milyar 284 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 441 milyon lira olarak hesaplandı.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 425 milyon lirayı, ithalat 17 milyar 590 milyon lirayı, dış ticaret hacmi de 26 milyar 15 milyon lirayı buldu. Mayısta bu kategorideki ihracat 7 milyar 442 milyon lira, ithalat 19 milyar 92 milyon lira, ticaret hacmi ise 26 milyar 534 milyon lira oldu.

AĞUSTOSTAN İTİBAREN ARTIŞ HIZ KAZANDI

Türk lirasıyla ihracat haziranda 9 milyar 935 milyon lirayı, ithalat 22 milyar 288 milyon lirayı gördü. Dış ticaret hacmi de haziranda 32 milyar 223 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu ihracat tutarı, temmuzda 7 milyar 945 milyon lira, ithalat 18 milyar 577 milyon lira, dış ticaret hacmi de 26 milyar 523 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla ticaret, ağustostan itibaren ivme kazandı. İhracat anılan ayda 10 milyar 364 milyon lira, ithalat 23 milyar 822 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi bu dönemde 34 milyar 187 milyon lira olarak belirlendi.

İhracat eylülde 16 milyar 23 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 28 milyar 64 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 44 milyar 87 milyon lira olarak hesaplandı.

Ekimde Türk lirasıyla ihracat 13 milyar 15 milyon lira olurken, bu ayda ithalat 26 milyar 904 milyon lira, dış ticaret hacmi 39 milyar 919 milyon lira olarak belirlendi.

Kasımda ise Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artışla 15 milyar 679 milyon lira oldu. Bu dönemde ithalat 35 milyar 629 milyon liraya çıkarken, dış ticaret hacmi ise 51 milyar 308 milyon lira olarak hesaplandı.

7 BİN 182 FİRMA TÜRK LİRASIYLA İHRACAT YAPTI

Bu yılın ocak-kasım döneminde Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 94 artarak 113 milyar 703 milyon lira olurken, ithalat 234 milyar 772 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde dış ticaret hacmi de 348 milyar 475 milyon lira olarak kaydedildi.

Kasımda Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 162, ihracat yapan firma sayısı ise 7 bin 182 olarak gerçekleşti. Ekimde bu kategorideki ülke sayısı 164, ihracat yapan firma sayısı 6 bin 894 olmuştu.

Etiketler : ticaret bakanlığı türk lirası ihracat
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