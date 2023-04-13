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13 Nisan 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 15:15:00

Türk lirası uzlaşmalı vadeli satım işlemleri kotasyon yoluyla bankalarla doğrudan yapılacak

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi.

Bankalardan edinilen bilgiye göre, TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi işlemlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarında değişikliğe gitti.

Buna göre, döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar, telefon aracılığıyla doğrudan anlık fiyat (forward kur) vererek TCMB ile Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemi gerçekleştirebilecek.

Saat 10.00-16.00 arasında gerçekleşebilecek işlemler, avro veya dolar cinsinden aynı gün veya en fazla bir yıl vadeli olabilecek.

Bununla birlikte işlem miktarı en az 1 milyon avro veya dolar olmak üzere işlem miktarı 500 bin avro veya dolar olarak artırılabilecek.

Söz konusu işlemlerin vadesinde tutarlar Türk lirası olarak netleştirilecek ve vade tarihinde ilan edilen TCMB gösterge niteliğindeki avro veya dolar alış kurunun işlem kurundan yüksek olması halinde TCMB bankalara, döviz alış kurunun işlem kurundan düşük olması halinde ise bankalar TCMB'ye kur farkını Türk lirası üzerinden ödeyecek.

Söz konusu işlemler için bankalar TCMB'de işlemin yüzde 2,5'i oranında teminat bulundurmak zorunda olacak ve gerçekleşen işlemlerden komisyon alınmayacak.

Etiketler : merkez bankası türk lirası döviz

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