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20 Aralık 2022 Salı 16:46:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 16:46:00

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Asgari ücret için resmi teklifimiz 9 bin TL'dir

Kaynak: AA

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında yaptığı üçüncü toplantı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Toplantının son bölümüne TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Atalay, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınır ise 10 bin lira. 20 gündür TÜRK-İŞ'in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan Beye ve Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız."

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Etiketler : asgari ücret işçi işveren ekonomi
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