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10 Aralık 2022 Cumartesi 18:16:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 18:16:00

Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok

Kaynak: AA

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili telaffuz ettikleri bir rakam olmadığını, komisyonda, konfederasyon tarafından belirlenen 7 bin 785 lira açlık sınırının üstünü konuşacaklarını belirtti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir otelde düzenlenen Türkiye Yol-İş Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, masada asgari ücretlinin de bulunmasını istediklerini ifade eden Atalay, "Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir teklif sunmuyoruz. Önce işveren ve devletin açıklamasını istiyoruz. Çünkü kamuoyu, Türk-İş'in ağzından bir rakam çıktığında o rakamdan aşağı inmeyeceğini biliyor" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR TEKLİFİMİZ YOK"

Türk-İş tarafından belirlenen açlık sınırının 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırının da 10 bin 170 lira olduğunu belirten Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz kamuoyunun önüne çıkıp 'Türk-İş 7 bin 785 lira açlık sınırının üstü konuşacak.' dedik. Ama bazı iyi niyetli olmayanlar, 'Türk-İş 7 bin 785 lira dedi.' diye bizi yargılıyorlar. Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. O masada olmayan herkes görüş bildiriyor, bize katkı sağlıyor ama bunun bedelini biz ödüyoruz. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif önümüze bir gelsin. İnşallah bu son olur, o masada bir de asgari ücretli olur."

Asgari ücrette ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. Üçüncü veya dördüncü toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli olacak.

Etiketler : Asgari Ücret Türk-İş konfederasyon Ergün Atalay
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