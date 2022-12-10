Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
Kaynak: AA
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili telaffuz ettikleri bir rakam olmadığını, komisyonda, konfederasyon tarafından belirlenen 7 bin 785 lira açlık sınırının üstünü konuşacaklarını belirtti.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir otelde düzenlenen Türkiye Yol-İş Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, masada asgari ücretlinin de bulunmasını istediklerini ifade eden Atalay, "Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir teklif sunmuyoruz. Önce işveren ve devletin açıklamasını istiyoruz. Çünkü kamuoyu, Türk-İş'in ağzından bir rakam çıktığında o rakamdan aşağı inmeyeceğini biliyor" diye konuştu.
"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR TEKLİFİMİZ YOK"
Türk-İş tarafından belirlenen açlık sınırının 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırının da 10 bin 170 lira olduğunu belirten Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz kamuoyunun önüne çıkıp 'Türk-İş 7 bin 785 lira açlık sınırının üstü konuşacak.' dedik. Ama bazı iyi niyetli olmayanlar, 'Türk-İş 7 bin 785 lira dedi.' diye bizi yargılıyorlar. Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. O masada olmayan herkes görüş bildiriyor, bize katkı sağlıyor ama bunun bedelini biz ödüyoruz. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif önümüze bir gelsin. İnşallah bu son olur, o masada bir de asgari ücretli olur."
Asgari ücrette ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. Üçüncü veya dördüncü toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli olacak.
- Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
- Hazine ve Maliye Bakanlığı "e-Viz"e ilişkin paylaşımda bulundu
- Tarım sigortaları kapsamına alınacak riskler ve ürünlerle prim desteği oranları belirlendi
- "Asgari ücret pazarlığında biz açlık sınırı olan 7 bin 785 liranın üstünü konuşacağız"
- 7 yerli keçi ırkı koruma altına alındı
- Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi