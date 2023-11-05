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Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği güncellendi
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05 Kasım 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 10:15:00

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği güncellendi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği'nin (AB) bulaşanlar ile ilgili tüzüğü dikkate alınarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'nde güncelleme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan söz konusu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, gıdaya kasten ilave edilmediği halde birincil üretim aşaması dahil gıdanın üretim, imalat, işleme veya muhafaza aşamalarında ya da çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunabilen bulaşanlar için maksimum limitler belirlendi.

Öte yandan, yönetmelikte yer almayan ancak bilimsel çalışmalar sonucu gıda güvenilirliğini tehdit edeceği ortaya konulan bulaşanlar için, Bakanlığın talimatlarıyla gıda işletmelerinin önlem almaları sağlanacak.

Etiketler : avrupa birliği tarım ve orman bakanlığı türk gıda kodeksi bulaşanlar yönetmeliği
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