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12 Haziran 2020 Cuma 13:36:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 13:36:00

Türk firma en iyi performans gösteren üreticiler arasında

Kaynak: IHA

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Güneş paneli üreticisi HT-SAAE, PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlendirmesi'nde ‘En İyi Performans Gösteren Üreticiler' listesine seçildi.

ABD merkezli test laboratuvarı olan ve sektörün en prestijli kurumları arasında yer alan PVEL, uzun yıllardır elde ettiği verilerle güneş enerji teknolojisi kredibilitesini gösteren performans ve güvenirlik testleri gerçekleştiriyor. Her yıl PV Evolution Labs (PVEL) tarafından üstlenilen ve DNV GL ile ortaklaşa hazırlanan ’PVEL PV Güvenirliği Değerlendirmesi’’ raporunda panel güvenirliği birçok yönden değerlendiriliyor. Bu yıl yapılan değerlendirmelere göre HT-SAAE, Türkiye’de üretilen güneş panelleriyle 21 rakibinin olduğu listede üst sıralarda yer aldı ve küresel bir lider olarak listeye 6. sıradan girdi.

LİSTEYE GİREN TEK TÜRK ÜRETİCİ

HT-SAAE, PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlendirmesi’ne İstanbul/Türkiye’deki fabrikasında üretilen ürünlerle girmeyi başardı. Yüksek performanslı panelleriyle dünya çapında birçok projede yer alan Türk üretici, global projelere güneş paneli tedarikini her yıl artırmayı hedefliyor.

GÜNEŞ PANELLERİ YÜKSEK PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlendirmesi’nde 22 farklı markadan, farklı tip ürünler üzerinde yapılan Elektroluminans, Flash, PID, ısıl döngü, yüksek sıcaklık, mekanik dayanım testi ve ışınım testleri sonucunda en iyi performans gösteren paneller belirlendi. Türk firma tarafından üretilen güneş panelleri, yapılan bu testlerin birçoğunda yüksek performans göstererek üst sıralarda yer aldı.

Ayrıca üreticileri en iyi performanslarına göre sıralayan tabloda; firmanın HT-SAAE ürettiği 4 farklı tipte 8 güneş paneliyle en iyi performans listesinin de ilk sıralarında yer aldı.

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