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22 Mart 2021 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 14:23:00

Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e dev yatırım

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Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım yapmak üzere anlaştı.

Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım yapmak üzere anlaştı.

Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi ve EBRD tarafından yapılacak yatırım, Türkiye'de bugüne kadar fintech alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor

Etiketler : DgPays Goldman Sachs Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
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