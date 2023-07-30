Türk diasporasının dünya çapında ses getiren başarılı isimleri İstanbul'da buluşacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren ve başkanlığını DEİK Başkanı Nail Olpak'ın yürüttüğü DTİK, Türk iş dünyası adına çok önemli bir etkinliği daha gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Konsey, yurt dışındaki başarılı ve girişimci ruha sahip ve Türkiye'nin uluslararası arenada etkin olması için çaba gösteren Türk girişimciler ile uluslararası şirketlerin karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonelleri bir araya getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

DTİK tarafından bu kapsamda 15-16 Eylül'de İstanbul'da "Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı" düzenlenecek.

Yurt dışında yerleşik Türk iş dünyası arasında ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirerek Türk lobisini yurt dışında geniş kitlelere yaymayı amaçlayan DTİK, dünya genelinde yerleşik bir hayat süren Türk girişimcilerin sorunlarına çözüm getirmek ve Türkiye'nin yurt dışındaki imajını artırmak amacıyla hayata geçirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekleyecek.

3 BİN DİASPORA TEMSİLCİSİNİ BULUŞTURACAK



Yurt dışında yaşayan Türk kökenli ve Türkiye dostu üst düzey iş insanlarının, uluslararası şirketlerin yöneticilerinin, girişimcilerin, ekonomistlerin, uzmanların, sanatçıların, sporcuların, siyasetçilerin, bürokratların ve akademisyenlerin katılacağı DTİK Kurultayı, yaklaşık 3 bin diaspora temsilcisini buluşturacak.

Açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan kurultaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey ismin katılması bekleniyor.

Türk Devletler Teşkilatı (TDT) ülkelerinin ticaret ile ekonomiden sorumlu bakanlarının da etkinlikte yerini alması planlanıyor.

KURULTAYIN TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR



Dünya Türk İş Konseyi tarafından daha önce 2009, 2011 ve 2016 yıllarında yaklaşık 80 ülkeden toplam 2 bini aşkın Türk girişimci ve profesyonelin katılımıyla düzenlenen kurultayların bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir köşesinden yurt dışında yaşayan Türk kökenli ve Türkiye dostu binlerce diaspora temsilcisinin bir araya gelmesi için sürdürülen hummalı çalışmalar sürüyor.

Yurt dışında yaşayan Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanları arasında koordinasyon ve network oluşturmayı hedefleyen DTİK'in bu amaca ulaşmak hedefiyle düzenleyeceği kurultayın Türkiye'nin dış ticaretine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

DİASPORANIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE FIRSATLAR ELE ALINACAK



Türk diaspora temsilcilerinin buluşma noktası olan DTİK Kurultayı'nda, Türk diasporasına yönelik fırsatlar ve diasporanın karşılaştığı sorunlar ele alınacak. Bu sorunlar tecrübeli girişimciler, uzmanlar, akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri tarafından tartışılacak ve diaspora stratejilerine yönelik paneller düzenlenecek.

Ayrıca, "ikili iş görüşmeleri" ile dünyanın dört bir yanından katılan Türk girişimcilerin hem birbirleri hem de anavatandaki muhatapları ile iş birliği ve ortaklık kurmasına zemin oluşturulacak.

Kurultaya, Türk iş dünyasının yurt dışında yaşayan yerleşik girişimcileri, iş dünyası örgütleri, uluslararası şirketlerde üstün başarı sağlamış Türk kökenli ve Türkiye dostu yöneticiler, ekonomistler, uzmanlar, siyasetin üst düzey temsilcileri, bürokratlar ve akademisyenler katılacak.