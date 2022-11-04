Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi İşbirliği Anlaşması imzalandı

İmza törenine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerdeki banka birliklerinin temsilcileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Çakar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal bir yapıda her alanda ilerlediğini, geliştiğini dile getirerek dünyanın karşı karşıya kaldığı değişimler ve zorlukların, bölgesel iş birliği yapılarının önemini daha da artırdığını ifade etti.

Çakar, son yarım yüzyıldaki gelişmelerin, ikili, bölgesel ve çok uluslu ilişkileri güçlü olan ülkelerin her alanda başarılı performanslar gösterdiğini ortaya koyduğunu, iş birliklerinin büyümeyi ve kalkınmayı desteklediğini, vatandaşların refah düzeyini artırdığını aktardı.

Çakar, dünyanın ekonomik merkezinin batıdan doğuya kaydığına işaret ederek, "Türk Dünyası Teşkilatı'na üye ülkeler batı ile doğu arasında merkezde yer almaktadır. Yüksek büyüme ve kalkınma potansiyelleri ile hem bölgesine hem de dünya ekonomisine yüksek katma değer sağlayabileceklerdir. Bölge doğal bir enerji, transit ve lojistik merkez olma konumundadır ve bu coğrafyadaki ülkelerin birbirini tamamlayıcı rolleri bulunmaktadır. Bu roller çerçevesinde büyük bir fayda ve değer merkezi oluşturmanın hepimiz için önemli kazançlar ortaya çıkaracağına inanıyorum." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerin bankacılık sektörünün temsilcileri olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın çizdiği temel ekonomik prensipler ve hedefler doğrultusunda çalışacaklarını vurgulayan Çakar, şunları kaydetti:

"Siyasi ilişkiler ekonomik ilişkilerle desteklendiğinde çok daha güçlü, uzun ömürlü ve toplumlara daha fazla refah üreten nitelikte olacaktır. Siyasi ilişkilerin güçlendirilmesinde ve kalıcı hale getirilmesinde ekonomik adımların da çok önemli olduğunun bilincindeyiz ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz. Türk Devletleri Bankalar Birlikleri Konseyi, üyelerinin özgür irade ve eşit haklar prensiplerine uygun olarak kurulmuş olan, üyelerini ortak çıkarlar temelinde bir araya getiren, ticari amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Konseyin faaliyetleri üye devletlerin yasal düzenlemelerine, uluslararası sözleşmelere ve tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden, ekonomik ve bankacılık sektörü ilişkilerimizi geliştirmekte daha fazla yararlanmak amacındayız. Bu sayede, devletlerimiz arasında sağlam temelli oluşturulan siyasi ve toplumsal dayanışmayı ekonomik alanda somutlaştırarak kalıcı hale getirmek istiyoruz."

Alpaslan Çakar, gelişmeler konusunda ortak platformlar, zirveler, forumlar, konferanslar, seminerler düzenleyerek bankacılık verilerini, düzenlemelerini ve iyi uygulamalarını paylaşacaklarını dile getirerek, dijital bankacılığın geliştirilmesinde, suç gelirleri ile mücadele ve uyum alanında, iklim ve çevre riskleri ile mücadelede, ödeme eko sistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Birliklerinin ve üyelerin yakın ve koordineli etkileşiminin ve her alanda kurulacak iş birlikleri derinleştikçe ticaretin, turizmin ve finansal etkileşimin çok daha güçlü hale geleceğini ifade eden Çakar, "Bizler, Türk dillerini konuşan devletlerin birlikleri olarak çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlama sözünü bir kez de sizlerin önünde imzalarımızla belgeye bağlıyoruz." diye konuştu.

"BU İMZALAR HEM SİYASİ HEM EKONOMİK ANLAMDA DA ÇOK ÖNEMLİ



Törene katılan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de bunun çok gecikmiş bir imza töreni olduğunu, çok daha önceleri yapılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabii hem siyasi hem ekonomik anlamda da bu imzalar çok önemli. İnşallah bu imzayla birlikte Türk bankacılık sistemiyle bütün Türk devletleri banka sistemleri birbirleriyle çok daha yakın temas içerisinde olur. Hakikaten onların Türkiye'de, bizim bankalarımızın Türki Cumhuriyetlerdeki ülkelerde bankalar açmaları, bu işlemlerin, sistemlerin, gerek bankalar arası kart sistemi gerek diğer havale, EFT sistemlerinin mutlak surette birbirleri arasında çok güçlendirilmesinde fayda var. Bu toplantının bundan sonraki toplantılara da yol açacağını temenni ediyorum."

Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev de, "Bankalar birliklerinin bir arada olmasının, her bir ülkenin bankalar birliğine menfaat sağlayacağına eminiz. Düşünün ki değişen dünyamızda bizim bu tür ilişkilerin kurulmasına, bu tür platformların yaratılmasına çok ihtiyacımız var. Özellikle bizi destekleyip bugünkü törenimize katılan Gürcistan, Macaristan ve Kıbrıs bankalar birliklerine ayrıca teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu birlik sadece bu coğrafyada kalmayacak gelecekte daha da genişleyecek." diye konuştu.

Kazakistan Cumhuriyeti Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Marat Baitokov ise aktif olarak konseyde yer alacaklarını belirterek, doğuya giden yolun tam ortasında bulunduklarını söyledi.

"Şu anda büyük bir medeniyetten, büyük bir ekonomik ve finansal gelecekten bahsediyoruz." diyen Baitokov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların doğuda olacağından bahsettiğimiz zaman şunun altını çizmek istiyorum, Kazakistan bankaları büyük bir memnuniyetle yeni gelecekte, yeniliklerde yer alacaktır. Kazakistan'da biz çalışmalarımızı yüksek seviyede gerçekleştiriyoruz. Bizim prensiplerimize uygun olarak yeni hedeflere ulaşıyoruz. 21 banka üyemizdir ve yerel bankalar onların yüzde 70'idir. Yüzde 10'u yabancı katılımlı bankalardır."

Baitokov, şu anda Türk dili konuşan ülkelerle karşılıklı ticaret hacminin arttığını ve artmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Törende konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirdi. Tören imzaların atılmasıyla sona erdi.