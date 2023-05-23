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23 Mayıs 2023 Salı 14:15:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 14:15:00

Türk çayı ihracatı 4 ayda 11,3 milyon doları aştı

Kaynak: AA

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Türkiye'den yılın ocak-nisan döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 39 artarak 11 milyon 365 bin 591 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden 4 ayda 98 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Gürdoğan, ocak-nisan 2023'te 2 bin 323 ton çay ihracatından 11 milyon 365 bin 591 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 458 tonluk çay ihracatından 8 milyon 192 bin 169 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 39 arttı. Belçika, ABD ve Birleşik Krallık en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 4 milyon 765 bin 324, ABD'ye 1 milyon 934 bin 866 ve Birleşik Krallık'a da 953 bin 309 dolarlık çay ihraç edildi."

Gürdoğan, ihracat artışına paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekerek, bu dönem Slovakya, Meksika, İspanya, İtalya, Gabon, Panama, Endonezya, Malezya, Tayvan, Portekiz, Angola, Gambiya, Togo ve Ruanda'ya da çay satıldığını aktardı.

Çay ihracatının yıla güzel başladığına dikkati çeken Gürdoğan, söz konusu ürün ihracatının ilerleyen günlerde daha da artacağına inandığını kaydetti.

Gürdoğan, bu artışta bölgeye gelen ve her geçen gün hacmi artan turist çeşitliliğinin büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Firmalarımızın yeni inovatif ürünlerin geliştirilmesi ve her ülkenin tüketici alışkanlıklarına göre ürün üretimine yönelmesi ihracat artışı için çok önemli unsurdur. Bölge ekonomisinin yeşil altını olan çay için sürdürülebilirliğin sağlanması da çok önemli." şeklinde konuştu.

Bunun için de iklim değişikliğine dikkati çeken Gürdoğan, küresel tehdit boyutuna ulaşacağı öngörülen iklim değişiklikleri için şimdiden ilgili Bakanlıkların çalışma yapması ve çay bitkisi için kimyevi gübre kullanımının yasaklanarak, birim başına verimi artıracak araştırma, geliştirme faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Çay ihracatı ABD
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