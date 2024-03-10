VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
#CANLI İBB Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor
"İzmir'in kronik sorunlarının çözüleceği günler çok yakın"
Yemen, iç savaşın gölgesinde 10. ramazana giriyor
Van'da çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
Güney Asya ülkesinden Bayraktar TB2 sürprizi! Türkiye'den satın aldılar
"1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak"
10 Mart 2024 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 16:00:00

Türk bitki çaylarının tanıtımı için Turquality projesi uygulanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürle, Türk bitki çaylarının hedef pazarlarda tanıtımını yaparak kekik, adaçayı, defne, biberiye, meyan kökü gibi ürünlerde ihracatı artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, kekik ve defnenin üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye'nin baharat ihracatı artmaya devam ediyor.

Türk baharat sektörü, 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 10 artışla 186 milyon dolarlık ihracat yaparken Ege Bölgesi bu ihracatın yüzde 64'ünü karşıladı.

Baharat ürünlerinde hedef pazarlarda büyümeyi hedefleyen baharat ihracatçıları, Türk bitki çaylarını tanıtmak üzere Ticaret Bakanlığının Turquality programı desteğiyle proje başlattı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini ve ihracatını artırmak için 6 yıldır Turquality projesi yürüttüklerini, bunun en önemli ayaklarından birinin baharat ürünleri olduğunu ifade etti.

Sektörün ikinci markalaşma ve tanıtım projesi için çalışmalara başladığını aktaran Gürle, şunları kaydetti:

"Birliğimiz ve Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ortaklığında yürütülmesi planlanan "Turkish Herbal Tea" adlı Turquality projemiz, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Proje ile 2023-2026 yılları arasında 4 yıllık bir süreçte tanıtım faaliyetleri yürütmeyi, bu faaliyetlerle kekik, adaçayı, defne, biberiye, meyan kökü gibi ürünlerin desteklenen kalemlerle tanıtımlarını yaparak ihracatta büyüme sağlamayı hedeflemekteyiz. ABD ve Almanya öncelikli olmak üzere hedef pazarlarda sağlık temalı Türk tıbbi ve aromatik bitkilerinin bitki çayı özelinde tanıtımını yapmayı planlıyoruz."

Etiketler : ticaret bakanlığı turquality türk bitki çayı ihracat
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX