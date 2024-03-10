Türk bitki çaylarının tanıtımı için Turquality projesi uygulanacak

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, kekik ve defnenin üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye'nin baharat ihracatı artmaya devam ediyor.

Türk baharat sektörü, 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 10 artışla 186 milyon dolarlık ihracat yaparken Ege Bölgesi bu ihracatın yüzde 64'ünü karşıladı.

Baharat ürünlerinde hedef pazarlarda büyümeyi hedefleyen baharat ihracatçıları, Türk bitki çaylarını tanıtmak üzere Ticaret Bakanlığının Turquality programı desteğiyle proje başlattı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini ve ihracatını artırmak için 6 yıldır Turquality projesi yürüttüklerini, bunun en önemli ayaklarından birinin baharat ürünleri olduğunu ifade etti.

Sektörün ikinci markalaşma ve tanıtım projesi için çalışmalara başladığını aktaran Gürle, şunları kaydetti:

"Birliğimiz ve Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ortaklığında yürütülmesi planlanan "Turkish Herbal Tea" adlı Turquality projemiz, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Proje ile 2023-2026 yılları arasında 4 yıllık bir süreçte tanıtım faaliyetleri yürütmeyi, bu faaliyetlerle kekik, adaçayı, defne, biberiye, meyan kökü gibi ürünlerin desteklenen kalemlerle tanıtımlarını yaparak ihracatta büyüme sağlamayı hedeflemekteyiz. ABD ve Almanya öncelikli olmak üzere hedef pazarlarda sağlık temalı Türk tıbbi ve aromatik bitkilerinin bitki çayı özelinde tanıtımını yapmayı planlıyoruz."