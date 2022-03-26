Türk-Alman tekstil mühendislerinden iş birliği

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, "TİHCAD ile Almanya'nın önde gelen tekstil şirketlerini bünyesinde bulunduran Dialog Textil Bekleidung e.V. iş birliği kapsamında, Alman tekstil mühendisleri ile Türk tekstil mühendisliği öğrencilerinin değişimi söz konusu olacak. Almanya'nın en büyük tekstil şirketlerindeki çalışanlar işin pratiğini görmüyorlar. Buraya geldiklerinde kesip, biçip, işin pratiğini deneyimleyecekler." dedi.

Aydın, sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, yeni bir dernek olduklarını, 1 yılı aşkın süredir TİHCAD olarak hizmet verdiklerini belirtti.

660 üyesi bulunan derneğin kurulmasından bu yana yaklaşık 500 kişiye iş bulduklarını ifade eden Aydın, "İŞKUR ile görüşmelerimiz var. Yapay zeka tabanlı web sayfası hazırlığındayız. İş arayanlar oraya özgeçmişlerini yükleyecek, firmalar da taleplerini yükleyecek. Bu platformda birbirleriyle buluşmuş olacaklar. Bu çalışmamızın mayıs ayı içerisinde faaliyete geçmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

"UKRAYNA'DA ÜRETİM YAPAN AVRUPALI FİRMALARDAN TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEYENLER VAR"

Aydın, Türkiye'de farklı tip ihracatçılar olduğunu, tamamen Avrupa'ya odaklanmış ihracatçıların Rusya-Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmeyeceğini, bunun avantaja bile dönebileceğini aktararak, "Ukrayna'da Avrupa firmaların ciddi üretimleri vardı, bunu devam ettiremeyecekleri için Türkiye'ye gelmek isteyenler var. Bununla ilgili TİHCAD ile görüşüyorlar. Üzülerek söylesem de her kriz bir fırsata dönebilir." değerlendirmesinde bulundu.

TİHCAD olarak nitelikli üretim istediklerini ve fason üretime karşı olduğunu belirten Aydın, Türkiye'de tekstilin yüzde 89 kapasite ile çalıştığını ve nitelikli üretim ile fark yaratabileceğini dile getirdi.

Aydın, TİHCAD çatısı altında bir akademi kurduklarını, burada 3D stilistler yetiştirdiklerini hatırlatarak TİHCAD'ın tekstil istihdamına yüzde 20 katkıda bulunmak istediğini, bu anlamda ciddi altyapı çalışmalarının bulunduğunu vurguladı.

"MÜNİH FABRİC START FUARINDA ÜLKEMİZ İÇİN İNANILMAZ FIRSAT OLACAK"

Ergin Aydın, Almanya'nın önde gelen tekstil şirketlerini bünyesinde bulunduran Dialog Textil Bekleidung e.V. ile TİHCAD'ın iş birliğine başlayacağını, ilk resmi toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş birliği kapsamında, Alman tekstil mühendisleri ile Türk tekstil mühendisliği öğrencilerinin değişimi söz konusu olacak. Almanya'da iş birliği yaptığımız derneğin kurucu şirketlerindeki elemanların Türkiye'ye yönlendirmesinin de önemli olduğunu söylediler. Almanya'nın en büyük tekstil şirketlerindeki çalışanlar işin pratiğini görmüyorlar. Buraya geldiklerinde kesip, biçip, işin pratiğini deneyimleyecekler. Alman mühendislerin kasım ayında Türkiye'ye gelmeye başlamasını planlıyoruz."

Aydın, tedarik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme açısından pazarların kalıcı olarak değişen zorluklarına yanıt verecek ve her iki derneğin tüm üyeleri için hızlı çözümler geliştirmek için ortak çalıştaylar ve düzenli çevrim içi etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Her 6 ayda bir Münih Fabric Start fuarının düzenlendiğini anlatan Aydın, "Bu fuar kapsamında, Uzak Doğu ülkelerinin bulunmadığı, Türkiye, Yunanistan ve Portekiz gibi yakın üretim ülkelerinin yer aldığı ilk defa bir alan yapılıyor. Bu bizim ülkemiz için inanılmaz bir fırsat olacak." diye konuştu.

"HERKES FİZİKİ KIYAFETTEN ÇOK SANAL KIYAFET ALACAK"

Aydın, tekstilde dijitalleşen ve teknolojiyi iyi kullanan şirketlerin öne çıkacağını vurgulayarak, "Kullanacağımız kıyafetler sanal ortamlarda yani metaversede çok daha yaygın hale gelecek ve insanların giyim alışkanlıkları değişecek. Bu entegrasyonu yapan şirketler başarıyı yakalayacak. Tekstilin geleceğine bakıldığında öyle bir dünya olacak ki herkes fiziki kıyafetten çok sanal kıyafet alacak. Buna olan ilgi de gittikçe artacaktır." dedi.

Z kuşağı çalışanlarının çok büyük potansiyel barındırdığına dikkati çeken Aydın, "Z kuşağını kendimize çevirmek istersek başarısız oluruz, eğer Z kuşağını dinleyip onların istediği dünyayı kendi dünyamıza adapte edersek kesinlikle çok büyük bir gelecek var." diye konuştu.

Aydın, 15-20 firmalık üretici havuzu oluşturacaklarını, ABD'de iş birliklerini artıracaklarını, Avustralya'nın çok bakir bir pazar olduğunu ve orada bulunmak istediklerini, Kanada'daki Moda Konseyi ile görüştüklerini, Almanya'da iş birliklerinin bulunduğunu, hem ulusal hem de uluslararası alanda TİHCAD olarak Türkiye'ye fayda sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

Ergin Aydın, sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için köy okullarıyla da sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini aktararak, bazı üniversite ve meslek liselerinin pratikte eğitimlerini desteklemek amacıyla iş birlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.