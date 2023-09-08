VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye destek! Bakan Şimşek: Güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 10 gözaltı
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Musk'ın Rus filosuna saldırıyı önlediği ortaya çıktı
İstanbul'da DHKP-C operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Sırp lider Vucic, ülkesinin Kosova ile ilişkilerini değerlendirdi
08 Eylül 2023 Cuma 14:44:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 14:44:00

Turizmde 2024'ün erken rezervasyonları için en hızlı hareket eden İngilizler oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kavaloğlu, "2024'e Birleşik Krallık'tan çok ciddi rezervasyon alıyoruz. Yüzde 10'un üzerinde rezervasyon yapıldı." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'da turizmdeki hareketliliğin sürdüğünü, farklı ülkelerden misafirlerin tercihini kentten yana kullandığını söyledi.

Antalya'ya gelen turist sayısının bu yıl 11 milyonu geçtiğini aktaran Kavaloğlu, "31 Ağustos itibarıyla birinci sırada Rusya, ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada İngiltere var. Yurt dışından gelen Türkler de rakamlara ilave olarak sayıldığında, Antalya olarak 31 Ağustos itibarıyla rekor yılı olan 2019 rakamını geçtik. Bu da bizim için gerçekten umut verici." diye konuştu.

İngiltere'nin Türkiye için gelişen bir pazar olduğunu ifade eden Kavaloğlu, bunun arkasından çok önemli pazar olan Polonya'nın geldiğini anlattı.

İngiltere'den gelen misafir sayısının ilk defa geçen sene 1 milyonu geçtiğini vurgulayan Kavaloğlu, "Bu sene 1,5 milyona ulaşacağını bekliyorduk ama İngiltere'de son yaşanan havalimanı krizi, 140 uçağın iptal olmasına sebep oldu. Buna rağmen geçen senenin rakamlarını zaten geçecekler. İngilizlerin Antalya'ya gelişlerinin yine 1,5 milyona yaklaşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada en hızlı hareket eden İngilizler"

Kavaloğlu, erken rezervasyonların da başladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2024 yılıyla ilgili ilk rezervasyonları almaya başladık. Bu da bizim için avantaj olacak. Dünyada en hızlı hareket eden İngilizlerdir. Birleşik Krallık vatandaşları en erken rezervasyon yaptıran turist profilidir. Şu anda 2024'e Birleşik Krallık'tan çok ciddi rezervasyon alıyoruz. Yüzde 10'un üzerinde rezervasyon yapıldı. Onlar için belirlenmiş olan erken rezervasyon dönemleri var. İngilizlerin en az yüzde 10'u eylül sonuna kadar rezervasyonu yaptırmış oluyor. Ama bu oran ekim sonunda neredeyse yüzde 40'ları buluyor. Dolayısıyla daha yıl gelmeden yüzde 50 satışımızı İngiliz pazarından tamamlamış oluyoruz."

Sağlıklı ve güvenli turizm hizmetinin ilgi gördüğünü dile getiren Kavaloğlu, Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısının artık 1,5 milyonun altına düşmesini beklemediklerine vurgu yaptı.

"2024'ün de turizmde rekorların kırıldığı yıl olmasını bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi halinde turizmde çok güzel gelişmelerin olacağını söyledi.

Turizm sezonuna rekorlarla devam ettiklerinin altını çizen Perçin, "2024'ün de turizmde rekorların kırıldığı yıl olmasını bekliyoruz." dedi.

Perçin, İngiltere'nin Türkiye için yükselen bir pazar olduğuna işaret ederek, kasımda Londra'da düzenlenecek turizm fuarına turizmciler ve TÜRSAB üyeleri olarak geniş katılım sağlayıp çalışma yapacaklarını anlattı.

Etiketler : Akdeniz Turistik Otelciler rezervasyon turistik otel Birleşik Krallık
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX