Turgay Güven: Artık Avrupa'da da hizmet veriyoruz

Lise yıllarında başlayan fotoğraf merakı, Turgay Güven'i devler ligine taşıdı. 2014 yılında Bursa'da kendi firmasını kurarak düğün, nişan, doğum günü ve özel günler için konsept çekimler yapmaya başlayan Güven, yenilikçi vizyonu ve dikkat çekici çalışmaları sayesinde kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı. Sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Turgay Güven, yıllar önce kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürdü ve sonunda objektifini yurt dışına çevirdi.



İLK ÇEKİMLER BELÇİKA, FRANSA VE HOLLANDA'DA

1985, Bulgaristan doğumlu olan Turgay Güven, firmasının yurt dışındaki ilk şubesini doğduğu topraklarda açtı. Bu sayede ekibiyle birlikte tüm Avrupa ülkelerinde aktif olarak hizmet vermeye başlayan başarılı fotoğrafçı, ilk düğün çekimlerini Bulgaristan'ın yanı sıra Belçika, Fransa ve Hollanda'da gerçekleştirdi.

YURT DIŞINA AÇILMANIN GURURU

Çalışmalarını sosyal medyada paylaşmaya başladıkça ilginin arttığını dile getiren Turgay Güven, Bursa'dan Avrupa'ya uzanan serüveni hakkında şunları söyledi: "Bugüne kadar yüzlerce çiftin mutluluğuna ortak oldum. Daha önce Bulgaristan, Maldivler ve İtalya'da gelin-damat çekimi gerçekleştirmiştim. Şimdi ise kendi firmamla yurt dışına açılmanın gururunu yaşıyorum."

ÇEKİM ÖNCESİNDE GELENEKLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Turgay Güven, yabancı çiftlerle gerçekleştirdiği düğün çekimlerinde gelenek ve görenekleri araştırdıklarını da belirtti: "Farklı ülkelerde yaptığımız çekimler çok eğlenceli geçiyor. Öncesinde fotoğraflarını çekeceğimiz çiftler hakkında bilgi topluyoruz, adetlerine varana kadar araştırma yapıyoruz ve konsepti bu bilgiler ışığında belirliyoruz. Onlarla birlikte güzel bir süreç geçiriyoruz. Tüm bu deneyimler paha biçilemeyecek kadar kıymetli benim için."