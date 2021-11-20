VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turgay Güven: Artık Avrupa'da da hizmet veriyoruz
İran Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu
Kepçe kulak, okul çağından önce tedavi edilmeli
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü ihraç hakim yakalandı
Tokat'ta 4 şiddetinde deprem
BDDK, Türk Ticaret Bankası'na faaliyet izni verdi
Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı
Taziye yemekleri yasaklandı, vaka sayıları azaldı
Şehre boksla dönüş
Hepsi grubu toplanmıyor
Yeni rol yeni imaj
Siirt'te bazı okulların ders süresi azaltıldı
Japonya'dan 9 ülkeye Kovid-19 aşısı tedariki
"Türkiye İnsanlığın geleceğinde önemli rol oynuyor"
Eren operasyonlarının kadın kahramanları...
Kimsenin sanatına karışmam
ERKEN MENOPOZDA HAMİLELİK MÜMKÜN
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
Arı poleni, kalbi koruyor
Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı
Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım
AB: Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek
Biden sağlık kontrolü için gittiği hastaneden ayrıldı
ABD Rusya'nın 'silah' müşterisi mi?
20 Kasım 2021 Cumartesi 11:57:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 11:57:00

Turgay Güven: Artık Avrupa'da da hizmet veriyoruz

ABONE OL

Başarılı fotoğraf sanatçısı Turgay Güven, Bursa'da kurduğu Güvence Art adlı firmasıyla yurt dışına açıldı. İlk şubeyi doğduğu topraklarda; Bulgaristan'da açan Güven, şimdilerde ekibiyle birlikte Belçika, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de düğün çekimleri gerçekleştiriyor.

Lise yıllarında başlayan fotoğraf merakı, Turgay Güven'i devler ligine taşıdı. 2014 yılında Bursa'da kendi firmasını kurarak düğün, nişan, doğum günü ve özel günler için konsept çekimler yapmaya başlayan Güven, yenilikçi vizyonu ve dikkat çekici çalışmaları sayesinde kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı. Sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Turgay Güven, yıllar önce kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürdü ve sonunda objektifini yurt dışına çevirdi.

İLK ÇEKİMLER BELÇİKA, FRANSA VE HOLLANDA'DA

1985, Bulgaristan doğumlu olan Turgay Güven, firmasının yurt dışındaki ilk şubesini doğduğu topraklarda açtı. Bu sayede ekibiyle birlikte tüm Avrupa ülkelerinde aktif olarak hizmet vermeye başlayan başarılı fotoğrafçı, ilk düğün çekimlerini Bulgaristan'ın yanı sıra Belçika, Fransa ve Hollanda'da gerçekleştirdi.

YURT DIŞINA AÇILMANIN GURURU

Çalışmalarını sosyal medyada paylaşmaya başladıkça ilginin arttığını dile getiren Turgay Güven, Bursa'dan Avrupa'ya uzanan serüveni hakkında şunları söyledi: "Bugüne kadar yüzlerce çiftin mutluluğuna ortak oldum. Daha önce Bulgaristan, Maldivler ve İtalya'da gelin-damat çekimi gerçekleştirmiştim. Şimdi ise kendi firmamla yurt dışına açılmanın gururunu yaşıyorum."

ÇEKİM ÖNCESİNDE GELENEKLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Turgay Güven, yabancı çiftlerle gerçekleştirdiği düğün çekimlerinde gelenek ve görenekleri araştırdıklarını da belirtti: "Farklı ülkelerde yaptığımız çekimler çok eğlenceli geçiyor. Öncesinde fotoğraflarını çekeceğimiz çiftler hakkında bilgi topluyoruz, adetlerine varana kadar araştırma yapıyoruz ve konsepti bu bilgiler ışığında belirliyoruz. Onlarla birlikte güzel bir süreç geçiriyoruz. Tüm bu deneyimler paha biçilemeyecek kadar kıymetli benim için."

Etiketler : fotoğraf turgay güven sosyal medya
Erkek Severse ile dönüş yapıyor

Erkek Severse ile dönüş yapıyor
10 bin lira nafaka istiyor

10 bin lira nafaka istiyor
3 yılda 3'üncü ayrılık

3 yılda 3'üncü ayrılık
Tatsız gece

Tatsız gece
‘Yazık'a Erol Evgin yorumu

‘Yazık'a Erol Evgin yorumu
Çift sayılara takıntım var

Çift sayılara takıntım var
Akustikte zirvedeyim

Akustikte zirvedeyim
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf
Aşka geldi

Aşka geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER